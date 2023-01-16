بالصور.. رونالدو وجورجينا وأطفالهما يستمتعون بفعاليات بوليفارد وورلد

بعد انتقاله إلى الرياض إثر تعاقده مع نادي النصر السعودي، يقضي اللاعب البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو أوقاتا ممتعة بصحبة شريكته وأطفالهما في العاصمة السعودية.

فقد نشرت جورجينا رودريغيز، اليوم الاثنين، صورا برفقة رونالدو وأطفالهما في بوليفارد وورلد، وهو إحدى المناطق الترفيهية ضمن مناطق موسم الرياض 2022.

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وأظهرت الصور جورجينا ورونالدو وهما يستمتعان مع أطفالهما في الملاهي والألعاب.

بدوره، نشر رونالدو صورا من رحلته إلى بوليفارد وورلد عبر حسابه في "تويتر"، وكتب "وقت ممتع مع حبيبتي".

Quality time with my loves ❤️ pic.twitter.com/1kQk9aUkOs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 16, 2023

وقبل ذلك بأيام قليلة، نشرت جورجينا صورا لها في محل لألعاب الأطفال وكتبت "الجنة".

وكانت جورجينا رودريغز نشرت بعد وصولها السعودية، فيديو من حضورها هي وأطفالها حفل تقديم اللاعب البرتغالي لنادي النصر في الرياض، وذلك على أنغام أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف والكندي اللبناني مساري "يلا نكمل.. حبيبي" .

وكتبت عبر حسابها في "إنستغرام": "شكرا جزيلا للسعودية على هذا الترحيب الرائع".

كما أضافت "نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع نادي النصر السعودي، ونود أن نشكر كل من حول هذا الحدث إلى حقيقة".

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن، يوم السبت، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.