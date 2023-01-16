لمعرفة أسباب الطلاق.. الاستعانة بأطباء نفسيين في السودان

في خطوة مفاجئة، أعلن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، الاستعانة بأطباء نفسيين لمعرفة أسباب الطلاق.

وقال أمين عام المجمع عادل حسن حمزة، السبت، إن هناك أهمية لمعرفة الحالة النفسية للزوج قبل الحكم بوقوع الطلاق، أو عدمه بين الزوجين، لذلك قرر المجمع الاستعانة بأطباء نفسيين ضمن عضوية لجنة الأحوال الشخصية المختصة بالنظر في حالات الطلاق بالمجتمع السوداني.

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70 ألف حالة عام 2021

يشار إلى أن السودان يصنف بين البلدان التي تشهد ارتفاعاً مطرداً بحالات الطلاق.

وأكدت تقارير صحافية، تسجيل 70 ألف حالة طلاق عام 2021، واستحوذت العاصمة السودانية الخرطوم على نصيب الأسد، إذ سجلت وحدها 20 ألف حالة.

وتقف الظروف الاقتصادية وشظف العيش على رأس قائمة الأسباب المؤدية للطلاق بالسودان، بالإضافة لأسباب اجتماعية ونفسية أخرى.

ستكون فعالة

في السياق، أظهرت اختصاصية علم النفس بـ"جامعة الأحفاد" للبنات، نون شرفي، تأييداً شديداً لإعلان مجمع الفقه الإسلامي.

وقالت لـ"العربية.نت" إن دعوة الأطباء والمرشدين النفسيين للانضمام لعضوية لجنة الأحوال الشخصية المختصة بالنظر بحالات الطلاق، خطوة ممتازة ومن المؤكد أنها ستكون فعالة.

"الخوف والتوجس"

كما أوضحت أن وجود أو استشارة مرشد نفسي أمر ضروري للغاية قبل ولوج أي شخص لمرحلة جديدة من حياته.

كذلك أضافت أنه "بالنسبة للزواج، قطعاً هناك شعور بالخوف والتوجس تعتري الشاب أو الشابة، تسبق الدخول بالتجربة، لذا يستعينون بمن حولهم وهو أمر محمود، لكن التجارب تختلف من شخص لآخر، لذلك الأفضل في اعتقادي استشارة الخبراء والمختصين".