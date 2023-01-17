بوريس جونسون يوقع صفقة لكتابة مذكرات "لا مثيل لها"
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بدأ رئاسته للحكومة بتعهد "بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" وانهاها بفضيحة واستقالة
وقع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون صفقة لكتابة مذكرات عن الفترة المضطربة التي قضاها في منصبه، والتي بدأت بتعهد "بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" وانتهت بفضيحة واستقالة.
وقال الناشر هاربر كولينز، الإثنين، إن الكتاب الذي لم يحمل عنوانا بعد سيكون مذكرات "لا مثيل لها" لرئاسة الوزراء.
وأصبح جونسون رئيسا للوزراء في يوليو 2019، وحقق فوزا انتخابيا كبيرا في ديسمبر وأخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في العام التالي. وقاد بريطانيا خلال جائحة كوفيد-19 والأشهر الأولى من الحرب في أوكرانيا، لكنه تورط في فضائح حول موارده المالية وأخلاقه.
وأجبر على الاستقالة في يوليو 2022 بعد استقالة العشرات من أعضاء حكومته احتجاجا على ذلك.
ولم يتم تحديد تاريخ إصدار الكتاب من قبل شركة "هاربر كولينز" للنشر. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
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