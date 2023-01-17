لديك عيون الصقر إذا عثرت على الببغاء بين الأشجار في 5 ثوانٍ

خدعة بصرية جديدة اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش Jargan Josh، في محاولة لاختبار مهاراتك في الملاحظة عزيزي القارئ.

والتحدي هو البحث عن الببغاء والعثور عليه وسط أغصان الأشجار في الغابة خلال 5 ثوانٍ فقط. إذا تمكنت من ذلك في غضون هذه المدة القصيرة، فلاشك أنك تتمتع بعيون الصقر.

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الصورة التي تحتوي على الخدعة البصرية هي لغابة كثيفة الأشجار والغصون، وهناك ببغاء يقف على أحد الأغصان.

فانظر جيداً إلى الصورة وافحصها وحاول أن تحدد مكان الببغاء سريعا.

ابدأ الآن فالثواني تمر. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. انتهى الوقت.

لا شك سيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الجيدة من اكتشاف الببغاء في الوقت المحدد.

هل رصدت الببغاء ذا اللون الأزرق؟ هو أمامك مباشرةً كما ترى في الصورة أدناه.

الآن أخبرنا عزيزي القارئ كم من الوقت استغرقت لتحديد مكان الببغاء؟

بحسب أحدث الدراسات، فإن حل الألغاز والخدع البصرية ما هي إلا طريقة رائعة لتنشيط الدماغ وتحفيز التركيز وقوة الملاحظة. فإذا لم تتمكن من تحديد مكان الببغاء في الوقت المحدد، فنتمنى لك حظاً سعيداً بالمرات القادمة.