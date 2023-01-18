رقصة أخرى بين رونالدو وميسي.. والعين على الرياض

لأعوام طويلة فرض كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هيمنتهما على عالم كرة القدم، وبدا أن الجماهير أشاحت بوجهها عن العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين مع تركيز وسائل الإعلام على المنافسة الأبرز في القرن الحالي.

لكن يوم غد الخميس يشهد العالم رقصة جديدة بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني.

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فرونالدو انتقل مؤخراً إلى نادي النصر السعودي، في صفقة ضخمة بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، وشاءت الأقدار أن تكون مباراته الأولى في السعودية أمام غريمه لاعب باريس سان جيرمان، لكنها ستكون مواجهة استعراضية.

وقد بدأ فريق موسم الرياض، المكون من نجوم ناديي الهلال والنصر، والذين يتقدمهم رونالدو، استعداداته للمباراة المنتظرة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على "كأس موسم الرياض" المرتقبة.

ومنذ المواجهة الأولى بينهما في أبريل 2008، عندما تعادل برشلونة مع ضيفه مانشستر يونايتد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو التعادل السلبي الوحيد بينهما، تحولت مواجهتهما إلى حدث تنتظره جماهير كرة القدم حول العالم.

وسيطر رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم منذ 2008 إلى أن كسر لوكا مودريتش هذه الهيمنة عندما قاد كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 وريال مدريد إلى لقب دوري الأبطال.

لكن سرعان ما استعاد ميسي اللقب في 2019 فيما اكتفى رونالدو بالمركز الثالث.

ومع إلغاء الجائزة في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، شهد عام 2021 خروج رونالدو من قائمة أول ثلاثة لاعبين للمرة الأولى منذ ذلك الحين فيما وصل ميسي إلى الكرة الذهبية السابعة.

ولم يقدم اللاعبان ما يذكر في موسم 2021-2022 ليخرجا معا من قائمة أول ثلاثة لاعبين للمرة الأولى على الإطلاق منذ 2007.

وكانت الأنظار مسلطة عليهما خلال كأس العالم الماضية في قطر في نهاية العام الماضي مع توقعات أن ينال الفائز باللقب منهما الأفضلية في السباق حول هوية الأفضل في تاريخ اللعبة.

لكن تتويج الأرجنتين بكأس العالم في ليلة 18 ديسمبر أهدى ميسي اللقب الوحيد تقريبا الذي ينقص خزائن جوائز رونالدو، ومنحه أفضلية رغم فوز غريمه ببطولة أوروبا مع بلاده.

واعتقدت جماهير كرة القدم أنه بانتقال رونالدو إلى السعودية انتهت حقبة مواجهات الغريمين في أوروبا.

لكل تتشبث عيون وقلوب محبي الساحرة المستديرة بلقاء القمة الكروي الذي تستضيفه الرياض غداً الخميس. فكيف ستنتهي مواجهتهما؟

ويستعد فريق موسم الرياض، بإشراف مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو ومدير الفريق خالد الشنيف لمباراة الخميس في ستاد الملك فهد في الرياض أمام فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم أبرزهم الأرجنتيني ميسي والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت في منتصف سبتمبر 2021 إقامة مباراة كرنفالية تجمع نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بمسمى كأس موسم الرياض قبل أن يعلن عن هوية مدربه كارسيلو غاياردو الأسبوع الماضي بالإضافة إلى اللاعب السابق خالد الشنيف مديراً للفريق.