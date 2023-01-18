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خوف رهبة طيران
صورة تعبيرية

زوجها توعدها بعلقة ساخنة.. صراخ مصرية يجبر طائرة على العودة

اشتعل الخلاف "الهاتفي".. وعندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة

العربية.نت
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اضطر قائد طائرة متجهة صباح اليوم الأربعاء من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، لإنزال راكبة مصرية، بعد أن أصيبت بحالة هستيرية من الصراخ.

وبحسب ما أفادت وسائل الإعلام المصرية، فوجئ قائد الطائرة -التابعة لشركة "فلاي أديل"- بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار، أثناء تحرك الطائرة على ممر الإقلاع. وبعد تهدئتها، كشفت الزوجة عن حدوث مشاجرة مع زوجها، المقيم بالسعودية، عبر الهاتف، بسبب خلافات عائلية.

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واشتعل الخلاف "الهاتفي"، وعندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن بدأت بالصراخ وطلبت إلغاء سفرها والنزول من الطائرة.

وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة، اضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، ثم استأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.

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