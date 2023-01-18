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Tesla founder Elon Musk attends Offshore Northern Seas 2022 in Stavanger, Norway August 29, 2022. (File photo: Reuters)
إيلون ماسك
إيلون ماسك

منظمون: لم ندع إيلون ماسك لمنتدى دافوس

ماسك غرّد في 22 ديسمبر: "سبب رفضي دعوة دافوس لم يكن لأنني اعتقدت أنهم متورطون في مكيدة شيطانية، ولكن لأنه بدا مملا للغاية"

العربية.نت، أسوشييتد برس
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أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الملياردير إيلون ماسك لم يكن مدرجاً في قائمة الضيوف المدعوين للاجتماع السنوي لرجال الأعمال والقادة العالميين وواضعي الاتجاهات الثقافية في دافوس بسويسرا، بالرغم من ادعاءات مالك "تسلا" و"سبيس إكس" و"تويتر".

وتجتمع شخصيات بارزة بدءا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وحتى الممثل إدريس إلبا في دافوس هذا الأسبوع للحديث عن القضايا العالمية التي تتراوح بين الحرب وبين تغير المناخ وتأثير التكنولوجيا على الأمن.

ولم يحضر ماسك المنتدى، رغم أنه قال إنه تمت دعوته.

توضيحية
توضيحية

وقال المتحدث باسم المنتدى يان زوبف، أمس الثلاثاء، إن آخر مرة تلقى فيها الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" دعوة كانت في العام 2015.

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كان ماسك قد قال في تغريدة بتاريخ 22 ديسمبر: "سبب رفضي دعوة دافوس لم يكن لأنني اعتقدت أنهم متورطون في مكيدة شيطانية، ولكن لأنه بدا مملا للغاية".

وأضاف زوبف أن "ماسك لم يسجل في أي اجتماع سنوي في دافوس".

ولم يعلق ماسك على الأمر حتى كتابة هذه السطور.

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