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اشترى وجبة من ماكدونالدز.. فتلقى مفاجأة لا تخطر على بال!

لندن - العربية.نت
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تعرض رجل إلى موقف بالغ الغرابة عندما جنح بسيارته لأحد فروع مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة، حيث اشترى وجبة كان من المفترض أنها تحتوي على شطيرة من "النقانق" والبطاطس، غير أنه وجد بدلاً من الطعام مفاجأة سارة في الداخل.

وانتهى الأمر بالرجل المحظوظ إلى العثور بداخل الكيس على 5 آلاف دولار أميركي نقداً، بدلاً من النقانق والبطاطس التي كان من المفترض أن تكون داخل الكيس.

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إلا أن جوشيا فارغاس كان أميناً فقام بإعادة الكيس للمتجر بعد أن غادر المكان حيث سلمهم المبلغ. وتبين أن الموظفة التي سلمته الوجبة حصل لديها التباس بين كيسين، أحدهما كان فيه المبالغ المالية التي تم العثور عليها.

معضلة كبيرة

وسجل مقطع فيديو للواقعة، وحصلت عليه "العربية.نت" بعد أن نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه واجه معضلة كبيرة حول ما إذا كان يجب إعادة النقود أم لا

كما أضاف من داخل سيارته: "ذهبت إلى ماكدونالدز وسلموني النقانق ماك مافن.. ومعها هذا الكيس، ثم فتحته، وظهر فيه العديد من الحزم الشفافة المليئة بالمال"، مردفاً: "فقط بضعة آلاف من الدولارات هنا.. ما هذا؟ لماذا يفعلون هذا؟، الآن علي أن أعيد هذا لأنني شخص جيد، على ما أعتقد".

كذلك كشف أنه عندما عاد إلى سيارته كان الجميع يحتضنه ويشكرونه ويبكون، لافتاً إلى أنه سوف يحصل على وجبات ماكدونالدز مجاناً لمدة شهر حسب ما يعتقد.

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