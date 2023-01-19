لحظة وصول ماجد المهندس مطار البصرة.. يسجد ويقبل الأرض

وصل الفنان ماجد المهندس رفقة الفنانة أحلام إلى مطار البصرة الدولي لإحياء حفل نهائي خليجي 25 بين العراق وعُمان.

وكان في استقبالهما رئيس نادي الطهرباء وعضو اللجنة المنظمة للبطولة علي الأسدي. وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

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يقبل الأرض

وأظهر مقطع فيديو الفنان ماجد المهندس لحظة نزوله من الطائرة في مطار البصرة، يسجد ويقبل أرض العراق.

وكان قد شهد محيط ملعب البصرة الدولي في وقت سابق اليوم مقتل شخص وإصابة العشرات في حادث تدافع.

إلى هذا، أفاد مصدر طبي في البصرة بارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 80 شخصا.

ووقع الحادث عندما تجمع مشجعون لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، وهي أول بطولة دولية لكرة القدم تقام في البلاد منذ أربعة عقود.

المباراة في موعدها

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة، التي تشارك فيها ثمانية منتخبات، مساء الخميس بين العراق وسلطنة عمان.

وشهدت البطولة عدة حوادث من بينها فوضى داخل مدرجات لم يتمكن بسببها مسؤول كويتي من حضور المباراة الافتتاحية مطلع الشهر الجاري.

وانطلقت البطولة في 6 يناير كانون ثان، بمشاركة منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست: البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات - بالإضافة إلى اليمن والعراق.