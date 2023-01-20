الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة ضيف "سؤال مباشر"

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يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة عبد الفتاح مورو؛ للحديث عن رؤيته للأحداث التونسية الأخيرة، وسبب ابتعاده عن العمل السياسي.
"مورو" يرى أن الأحداث في تونس تعبر عن رغبة الشعب في تحقيق أهداف لنفسه، وأن الاختلاف في الآراء يجب ألا يصل إلى مرحلة التكفير والتخوين.
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كذلك يرى "مورو" أن ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية التونسية يعكس خيبة الأمل بالسياسيين. الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة قال إن الشعب التونسي هو من أراد إبعاد حركة النهضة عن الحكم. وعن نشاطه السياسي أكد أنه اعتزل العمل السياسي نهائيا.
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