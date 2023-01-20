السجن للاعب برازيلي شهير.. والتهمة اعتداء جنسي في ملهى ليلي

ذكرت هيئة قضاء محلية اليوم الجمعة أن قاض إسباني أمر بحبس لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس احتياطيا بدون كفالة بسبب اعتداء جنسي مزعوم على امرأة في ملهي ليلي في برشلونة.

وقال مصدر مطلع إن اللاعب البالغ عمره 39 عاما، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، قد نُقل إلى سجن بريانس خارج برشلونة.

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وفي وقت سابق اليوم، مثل داني ألفيس أمام قاض في برشلونة بعد أن احتجزته الشرطة واستجوبته. وطلب المدعي العام حبسه دون كفالة على ذمة المحاكمة.

ولم يرد وكيل أعمال ألفيس على طلب التعليق، وفق ما نقلته "رويترز".

وقالت رابطة دوري الأضواء المكسيكي إنها تتابع القضية والوضع القانوني لألفيس مع ناديه بوماس أونام، الذي يلعب له حاليا، لتحديد "ما هو مناسب لمشاركته في الدوري".

وقال بوماس أونام إنه "سيتخذ الإجراءات المناسبة" وتطبيق العقوبات "المنصوص عليها في عقد العمل الموقع مع اللاعب".

كما أضاف البيان "النادي سيعلن في أقرب وقت ممكن ما سيحدده في هذه القضية".

"لا أعرف هذه السيدة"

وقالت محكمة قطالونيا في بيان إن الضحية المزعومة تقدمت بشكوى في وقت سابق من الشهر الحالي وإن القضية تظل مفتوحة بسبب جريمة اعتداء جنسي.

وقال ألفيس في مقابلة مع محطة أنتينا 3 التلفزيونية في وقت سابق هذا الشهر إنه كان في الملهى برفقة أشخاص آخرين ونفى ارتكاب مثل هذا التصرف.

وأوضح لاعب بوماس "كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص. لا أعرف هذه السيدة. كيف يمكنني فعل هذا لامرأة؟ (بالطبع) لا".

أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم

ولعب ألفيس بصفوف برشلونة في الفترة من 2008-2016 ثم عاد للنادي الإسباني لفترة قصيرة موسم 2021-2022 قبل الانتقال للمكسيك.

وخاض 126 مباراة مع المنتخب البرازيلي منذ عام 2006 وسجل خلالها ستة أهداف.

وأصبح داني ألفيس أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم حين ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده أمام الكاميرون في قطر الشهر الماضي.

ويحمل ألفيس الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقبا على مستوى الأندية والمنتخب.