صورة لملعب غارق بالمياه تشغل وسائل التواصل.. في المغرب أم مصر؟

على بعد أيام من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملعب ممتلئ بالمياه وقالت إنها لأحد الملاعب المغربية التي ستحتضن مباريات البطولة.

لكن الادعاء خطأ، والصورة في الحقيقة ملتقطة في ملعب برج العرب في الاسكندرية سنة 2015.

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يظهر في الصورة ملعب كرة قدم وقد امتلأ بالمياه التي غطت العشب.

كما علق ناشروها بالقول "أحد ملاعب المغرب المقرر أن تحتضن مباريات كأس العالم للأندية بعد سقوط زخات من المطر".

وسبق أن انتشرت الصورة على أنها مأخوذة في دول عربية أخرى حديثا في سياق انتقاد مستوى المنشآت الرياضية بها، وفق ما نشرته وكالة "فرانس برس".

يأتي تداول هذه الصورة بالتزامن مع استعداد المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من 1 إلى 11 شباط/فبراير.

وستكون المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علماً أن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتُوّج فيها تشلسي الإنكليزي.

حقيقة الصورة

لكن الصورة ليست لملعب في المغرب.

فقد أرشد البحث عنها بواسطة محركات البحث إلى أنها منشورة في مواقع إخبارية مصرية عدّة سنة 2015، على أنها لملعب برج العرب الذي كان من المقرر أن يحتضن مباراة تجمع المنتخب المصري بالمنتخب التشادي.

وبالفعل تتطابق تفاصيل الملعب في الصورة المتداولة مع صور ملعب برج العرب المنشورة على موقع خرائط غوغل.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام آنذاك، فقد امتلأ الملعب بالمياه نتيجة التساقطات المطرية التي شهدتها الإسكندرية آنذاك.

ولم يحل ذلك دون إقامة المباراة في برج العرب التي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 4 لصفر ليبلغ الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.