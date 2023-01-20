ظل مفقوداً في البحر 24 يوماً.. و"الكاتشب" أنقذ حياته

تمكن رجل من جزيرة دومينيكا الكاريبية من البقاء حياً، بعد أن ظل مفقودا في البحر لمدة 24 يوما بسبب زجاجة من "الكاتشاب".

وقال إلفيس فرانسوا، البالغ من العمر 47 عاما، إنه لم يكن لديه طعام طوال فترة وجوده في المياه، وكان لديه زجاجة كاتشب تتواجد في قاربه، فضلا عن مسحوق ثوم ومكعبات مرق، فقام بمزجها ببعض الماء كطعام لكي يتمكن من البقاء على قيد الحياة، وفقا لما نقلته صحيفة "ستريت تايمز".

#LoÚltimo🚨@ArmadaColombia de manera combinada con @SENANPanama, en articulación @Dimarcolombia y gremio marítimo rescató a un extranjero a 120 millas náuticas al noroeste #PuertoBolívar (La Guajira), el cual habría estado a la deriva por cerca de 24 días en aguas del mar Caribe. pic.twitter.com/i7hALtlgIq — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) January 18, 2023

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وكان يعمل فرانسوا على إصلاح مركب شراعي قبالة ميناء في جزيرة سانت مارتن الكاريبية، في جزر الأنتيل الهولندية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما ساءت حالة الطقس، وجرفه البحر.

كما أشار فرانسوا إلى أنه نحت كلمة "طلب المساعدة" على هيكل قاربه أملا في أن يعثر أحد عليه وينقذه، حتى تم العثور عليه على بعد 120 ميلا بحريا، شمال غرب بويرتو بوليفار، في مقاطعة لاغواجيرا الشمالية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات البحرية الكاريبية، إلفيس فرانسوا، ويبدو أنه بصحة جيدة.