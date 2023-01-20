اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Untitled
إلفيس فرانسوا في الوسط

ظل مفقوداً في البحر 24 يوماً.. و"الكاتشب" أنقذ حياته

لم يكن لديه سوا زجاجة كاتشب ومسحوق ثوم ومكعبات مرق مزجهم بالماء وتناولهم كطعام

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تمكن رجل من جزيرة دومينيكا الكاريبية من البقاء حياً، بعد أن ظل مفقودا في البحر لمدة 24 يوما بسبب زجاجة من "الكاتشاب".

وقال إلفيس فرانسوا، البالغ من العمر 47 عاما، إنه لم يكن لديه طعام طوال فترة وجوده في المياه، وكان لديه زجاجة كاتشب تتواجد في قاربه، فضلا عن مسحوق ثوم ومكعبات مرق، فقام بمزجها ببعض الماء كطعام لكي يتمكن من البقاء على قيد الحياة، وفقا لما نقلته صحيفة "ستريت تايمز".

وكان يعمل فرانسوا على إصلاح مركب شراعي قبالة ميناء في جزيرة سانت مارتن الكاريبية، في جزر الأنتيل الهولندية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما ساءت حالة الطقس، وجرفه البحر.

كما أشار فرانسوا إلى أنه نحت كلمة "طلب المساعدة" على هيكل قاربه أملا في أن يعثر أحد عليه وينقذه، حتى تم العثور عليه على بعد 120 ميلا بحريا، شمال غرب بويرتو بوليفار، في مقاطعة لاغواجيرا الشمالية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات البحرية الكاريبية، إلفيس فرانسوا، ويبدو أنه بصحة جيدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مبعوث بايدن يزور الأراضي الفلسطينية لمنع انفجار الأوضاع مبعوث بايدن يزور الأراضي الفلسطينية لمنع انفجار الأوضاع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط