حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في الرياض

يقام اليوم السبت حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه (جوي أووردز) في العاصمة الرياض.

وتبدأ فعاليات السجادة الخزامية تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية، 04:30 بعد الظهر بتوقيت لندن، فيما ينطلق الحفل تمام الساعة 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية، 06:30 مساءً بتوقيت لندن.

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وستُبثّ وقائع الحفل مباشرةً على: قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC5 وMBC العراق، بالإضافة إلى منصة "شاهد" للفيديو، حسب الطلب بدون اشتراك، وباقة VIP من "شاهد".