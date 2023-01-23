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Frank Hanebuth, former leader of the Hell's Angels chapter in Hannover, arrives for his trial at the High Court in San Fernando de Henares, outside Madrid, Spain, January 23, 2023. REUTERS/Susana Vera
فرانك هانيبوت يصل إلى المحكمة في مدريد اليوم

بغاء وابتزاز ومخدرات.. "ملائكة الجحيم" أمام القضاء

القضاء الإسباني يحاكم زعيم وأعضاء الجماعة وقد يصدر بحقهم أحكاماً بالسجن لسنوات وغرامات بالملايين

مدريد – أسوشيتد برس
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من المقرر أن تبدأ جلسة الاستماع الأولى لمحاكمة زعيم جماعة "ملائكة الجحيم" في أوروبا، اليوم الاثنين، في مدريد.

ويحاكم المواطن الألماني فرانك هانيبوت إلى جانب 46 متعاوناً دولياً مزعوماً لإدارتهم فرعا من نادي الدراجات النارية في منتجع جزيرة مايوركا الإسبانية يزعم أنه متورط في الجريمة المنظمة.

فرانك هانيبوت يصل إلى المحكمة في مدريد اليوم
فرانك هانيبوت يصل إلى المحكمة في مدريد اليوم

ويطالب الادعاء الإسباني بسجن هانيبوت 13 عاماً بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني. كما يطالب بتغريمه 4.5 مليون دولار (4.2 مليون يورو) في تهمة غسل الأموال.

ويتهم أعضاء قياديون آخرون مزعومون أيضاً بإدارة شبكة بغاء وتهريب المخدرات، ويواجهون عقوبة تصل إلى 38 عاماً في السجن.

ووفقاً للائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام، قامت جماعة "ملائكة الجحيم" بأنشطة غير قانونية في مايوركا من 2009 إلى 2013 تحت قيادة هانيبوت.

عناصر من "ملائكة الجحيم" خلال تظاهرة في برلين في 2019
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  • عناصر من "ملائكة الجحيم" خلال تظاهرة في برلين في 2019
  • عناصر من "ملائكة الجحيم" خلال تظاهرة في برلين في 2019
(2 صور)
عناصر من "ملائكة الجحيم" خلال تظاهرة في برلين في 2019
عناصر من "ملائكة الجحيم" خلال تظاهرة في برلين في 2019
عناصر من "ملائكة الجحيم" خلال تظاهرة في برلين في 2019
عناصر من "ملائكة الجحيم" خلال تظاهرة في برلين في 2019
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ويزعم أن هانيبوت عين أعضاء قاموا بعد ذلك بارتكاب جرائم، منها الابتزاز والقوادة وحيازة أسلحة نارية غير مشروعة والسرقة في المواقع السياحية الشهيرة.

كما انتقلوا إلى مجال العقارات في مايوركا وجزيرة إيبيزا القريبة.

ولم تقتصر تحركات المتهمين على ركوب دراجات هارلي ديفيدسون النارية. فقد تم رصد أحد أتباع هانيبوت وهو يقود سيارة بنتلي بسرعة 200 كيلومتر في الساعة في منطقة السرعة فيها 120 كيلومتراً في الساعة فقط، قبل أن توقفه الشرطة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أسابيع.

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