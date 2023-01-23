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علقت بصنارة الطفل كامبل كينان سمكة قرش بيضاء كبيرة

تفوق 3 أمتار و200 كلغ.. شاهد طفلاً يصطاد قرشاً بدل سمكة تونا

وضعوا علامة عليها حتى يتمكن الخبراء من دراسة أنماط هجرتها ثم سمحوا لها بالعودة للمياه مجدداً

العربية.نت
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لم يخطر ببال طفل في ربيعه الثاني عشر أن رحلة الصيد مع عائلته قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأميركية، أنها قد تتحول مفاجأة مثيرة وحماسية بل حتى مخيفة بعض الشيء، حيث علقت بصنارة الطفل كامبل كينان، سمكة قرش بيضاء كبيرة بدل توقعاته بصيد سمكة تونا يستمتع بطعمها مع عائلته.

وصرح الطفل كامبل الذي يحب صيد السمك، لـ"سي بي أس"، أن يومهم كان يمر ببطء إلى أن علق جسم ضخم بخيط صنارته.

وأضاف الصياد الصغير الذي كان يرافق العائلة في الرحلة أن الأمر استغرق حوالي ساعة من الزمن حتى تمكنوا من إخراج السمكة خارج الماء.

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بلغ طول سمكة القرش أكثر من 3 أمتار بقليل، ووزنها أكثر من 200 كلغ، وقد قاموا بوضع علامة عليها حتى يتمكن الخبراء من دراسة أنماط هجرتها، ثم سمحوا لها بالعودة للمياه مجددًا.

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