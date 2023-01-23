مذيع بريطاني شهير يمزق كتاب هاري ويأكل صفحاته!

أيام مرت وما زالت الأصداء الغاضبة التي صاحبت نشر وتوزيع كتاب الأمير هاري "سبير" Spare تتوسع وتنتشر، فقد أثارت المذكرات الفضائحية ضجة حول العالم.

فقد حظي الكتاب بانتشار كبير وازدحمت مكتبات كثيرة لشراء الكتاب. وعلى الرغم من المبيعات الهائلة فإن الكتاب تسبب بحالة كبيرة من الغضب بالشارع البريطاني، وسط صمت من قصر بكنغهام.

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ومن بين الغاضبين المذيع والممثل الكوميدي البريطاني الشهير أندريه واكر، الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل، وهو يمزق صفحات الكتاب ويأكله من شدة الغضب.

Andre Walker destroys Prince Harry's book!



"I've had enough of this, I'm sick of it!" — TalkTV (@TalkTV) January 21, 2023

وقد بدا واكر غاضبا، وقال وهو يحمل الكتاب: "لقد سئمت من هذا الكتاب.. سئمت منه.. هاري يريدنا أن نستوعب آراءه.. لذلك سأستوعبه الآن.."، ثم أخذ في تمزيق الكتاب بأسنانه وبيده، ويأكل بعضاً من صفحاته.

وقد حظي مقطع أكل المذيع البريطاني الشهير لصفحات الكتاب بتفاعل واسع داخل بريطانيا.

وقد انتشرت وتعددت مظاهر الغضب من إصدار مذكرات الأمير هاري الفضائحية التي خلقت عناوين ملتهبة بالصحف الرئيسية.

ومنذ أيام وضمن ردود الأفعال الغاضبة، شن المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان هجوماً لاذعاً على هاري في برنامجه التلفزيوني، وألقى مورغان كتاب هاري في سلة المهملات مباشرة على الهواء، قائلاً: "هذا مكانه المناسب".

ويكشف الكتاب عمق الشقاق بين الأمير هاري وأخيه وريث العرش الأمير ويليام، واعترافات أخرى، مثل تعاطي مخدرات ورفض هاري وويليام زواج والدهما من كاميلا، وغيرها من التفاصيل.

يأتي صدور الكتاب بعدما تخلى هاري وزوجته الأميركية ميغان عن الواجبات الملكية في 2020 للانتقال إلى كاليفورنيا وبدء حياة جديدة. ومنذ ذلك الحين، وجه الثنائي انتقادات لاذعة لقلعة وندسور والصحافة البريطانية.

ومثلما جرت عادة العائلة المالكة، رفض متحدثون باسم الملك تشارلز والأمير ويليام التعليق.