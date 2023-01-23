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Sara Netanyahu attends a hearing at the Magistrate's Court in Rishon Lezion, Israel, 23 January 2023 . Benjamin and Sara Netanyahu invited to testify in court in a defamation lawsuit filed by Netanyahu's associate, the lawyer David Shimron, against David Artzi who claimed to have seen a written and signed contract between the Netanyahu couple, which obliges Benjamin Netanyahu to give his wife Sara the authority to appoint sensitive positions in the Israeli security system and Israeli politics. ABIR SULTAN/Pool via REUTERS
سارة نتنياهو تصل إلى المحكمة اليوم

هل لسارة نتنياهو الكلمة الفصل بالتعيينات السياسية؟

نتنياهو وزوجته يدليان بشهادتهما أمام المحكمة في دعوى تشهير

العربية.نت
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مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته أمام المحكمة اليوم الاثنين، للإدلاء بشهادتهما في دعوى تشهير أقامها قريب نتنياهو ومحاميه السابق ديفيد شيمرون.

ورُفعت الدعوى ضد ديفيد أرتزي الذي زعم أن شيمرون صاغ اتفاقية سرية بين نتنياهو وزوجته تمنح سارة نتنياهو الكلمة الأخيرة في التعيينات السياسية الرئيسية.

نتنياهو يصل إلى المحكمة اليوم
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  • نتنياهو يصل إلى المحكمة اليوم
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(2 صور)
نتنياهو يصل إلى المحكمة اليوم
نتنياهو يصل إلى المحكمة اليوم
شيمرون يصل إلى المحكمة اليوم
شيمرون يصل إلى المحكمة اليوم
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وينفي نتنياهو وزوجته وجود مثل هذا الاتفاق السري.

ولا ترتبط هذه القضية بمحاكمة الفساد الجارية لرئيس الوزراء.

ويحاكم نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشاوى في ثلاث قضايا فساد.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي جميع التهم، قائلاً إنه ضحية معاملة ظالمة من وسائل إعلام معادية والشرطة والادعاء العام.

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