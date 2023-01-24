حقيقة وفاة الداعية السوري محمد راتب النابلسي في الجزائر

نفى الداعية السوري محمد راتب النابلسي "85 عاماٍ" خبر موته، بعد شائعات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته.

ونفت الصفحة الرسمية للداعية محمد راتب النابلسي، على فيسبوك الشائعات المتداولة حول وفاته، مؤكدة أن خبر وفاة الداعية شائعات لا أساس لها.

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كما ظهر الداعية الشهير بنفسه لطمأنة متابعيه بصفة شخصية على سلامته الصحية، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية، ظهر فيه وهو يقول: "أنا بخير وبصحة جيدة"، معربا عن شكره لمتابعيه على محبتهم وسؤالهم عنه.

ويأتي ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام خبرا يزعم ناشروه أن الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي قد توفي.