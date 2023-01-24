قتل والدته و3 أشقاء.. عراقي يرتكب مجزرة "تحت تأثير المخدرات"!
الجريمة وقعت بعد منتصف ليل الاثنين بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط المحاذية لإيران
قتل عراقي، كان "تحت تأثير المخدرات"، والدته وثلاثة من أشقائه بالرصاص، فجر الثلاثاء، في جنوب البلاد، وفق ما ذكر مسؤول في الشرطة العراقية.
وقال المسؤول مفضلا عدم كشف هويته، إن "الشاب يدعى علي حبيب من مواليد 1999، وقد قام تحت تأثير المخدرات بقتل أربعة من أفراد أسرته هم والدته وشقيقه وشقيقتاه".
وأوضح أن الجريمة وقعت بعد "منتصف ليل الاثنين بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط المحاذية لإيران".
وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي كان اعتقل وأطلق سراحه في الماضي بتهمة تعاطي المخدرات، وفقا للمصدر.
ولم يكشف عن أسباب الجريمة، سوى وقوع الجاني تحت تأثير مخدرات.
وكثفت القوات الأمنية عملياتها وباتت تعلن عن ضبط مواد مخدرة أو اعتقال متاجرين بها، بشكل شبه يومي.
ووفقا لجهات أمنية عراقية ودبلوماسيين غربيين في العراق، تحوّل العراق خلال السنوات الأخيرة إلى معبر لمخدرات تأتي بصورة رئيسية من إيران ولبنان وسوريا.
في ديسمبر من العام الماضي، حدّدت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية محافظتي البصرة وميسان الجنوبتيتن، بين المناطق الرئيسية التي يتم فيها تهريب المخدرات واستهلاكها.
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