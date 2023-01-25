تعرف على موعد أول يوم من شهر رمضان المبارك لهذا العام

مع بدء شهر رجب، يبدأ المسلمون حول العالم في العد التنازلي لقدوم الشهر الأحب إلى القلب، وهو شهر رمضان المبارك. ومع انتظارنا للشهر الكريم وطقوسه، نحاول معرفة موعد أول يوم من شهر رمضان 1444ه، بالتقريب، حتى نكون على أتم استعداد لاستقباله.

يُذكر أن شهر رمضان يتقدم من 10 إلى 14 يوماً تقريبا كل عام جديد عن العام الذي يسبقه، بالحساب الميلادي للسنة. لذا نحاول معرفة أول أيام الشهر الكريم في عامنا الحالي 2023.

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وتحدث الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وفور رؤيته يعني ذلك أن شهر رمضان قد بدأ، وإذا تعثرت الرؤية ولم يظهر الهلال يجب إكمال شهر شعبان حتى يوم 30، وذلك وفقا لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

وتعقد المحكمة العليا السعودية جلسة تراءٍ لهلال شهر رمضان بمدينة حوطة سدير بمحافظة المجمعة، كما تستخدم أحدث الآليات والمراصد الفلكية من أجل التعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 الذي قد يأتي موافقا للتوقعات الفلكية، فيصادف يوم الخميس 23 مارس 2023، وتحرص المحكمة العليا على تحري الدقة، وتدعو المواطنين إلى إبلاغها في حالة تيقنهم من رؤية الهلال.

وتتعرف الإمارات العربية المتحدة على موعد أول يوم رمضان 2023 بعد اجتماع لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك، والتي تنعقد في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل وأعضاء اللجنة، وبعد صلاة المغرب تحدد رؤيتها للهلال أم لا، ووفق التقويم الهجري وتبعا للحساب الفلكي، يوافق شهر رمضان 1444 يوم الخميس 23 مارس 2023 في الإمارات.

هذا ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1444ه، الموافق 21 مارس 2023، ويتحدد بعدها إما أن يكون اليوم التاسع والعشرين هو المتمم لشهر شعبان، أو يكتمل الشهر حتى يومه الثلاثين. أي أن الرؤية، بحسب الإفتاء المصرية، ستكون مساء يوم 21 مارس، وعليه إما أن يكون أول يوم من شهر رمضان المبارك يوم 22 مارس أو 23 مارس. إلا أن الحسابات الفلكية ترجح أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس 2023.

وغالبا ما يقام حفل رسمي وشعبي بمناسبة استطلاع شهر رمضان في قاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بالقاهرة، وذلك بحضور أعضاء "هيئة كبار العلماء" و"مجمع البحوث الإسلامية" والمسؤولين الحكوميين، ومن أجل معرفة موعد أول يوم رمضان 2023 يتم التطلع لرؤية الهلال عبر الرؤية البصرية.

ومن المقرر إذا أتم رمضان 2023 شهرا كاملا بالحساب الفلكي، فمن المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر 2023 يوم السبت 22 أبريل، ولكن إذا أثبت استطلاع هلال شهر شوال أن يوم 29 رمضان هو المتمم للشهر، يكون يوم الجمعة 21 أبريل هو أول يوم لعيد الفطر المبارك.