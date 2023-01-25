فيديو عجيب.. أسد يأكل الحشائش بحظيرة حيوان في الخرطوم

كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو غريب وغير مألوف لأسد يأكل الحشائش داخل حظيرة للحيوانات بالخرطوم، وحصد المقطع تفاعلاً لافتاً بمواقع التواصل في السودان.

مضغ العشب لأغرب سبب

في التفاصيل، أظهر المقطع الغريب، الذي قُوبل بدهشة كبيرة، أسداً رابضاً خلف أسوار حظيرة للحيوان، وقد بدأ في مضغ العشب.

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بدورها، اعترفت حديقة السودان للحياة البرية أن المشهد يبدو غريباً وغير طبيعي، لكن الحقيقة أن الأسود تأكل الأعشاب والحشائش من وقت لآخر.

وفسّرت إدارة الحديقة، السلوك غير الطبيعي بصفحتها بموقع فيسبوك اطلعت عليه "العربية.نت": "أن الأعشاب لا تعد ركناً أساسياً بالنظام الغذائي للأسود، لكن الأخيرة تلجأ لأكلها لأنها تعاونها في تهدئة اضطرابات المعدة، بالإضافة إلى سبب آخر يدفع الأسود لذلك التصرف الغريب، يتمثل في أن الأعشاب والحشائش تعتبر مصدراً طبيعياً للمعادن والفيتامينات والألياف، ما يدعم صحتها ويساعدها بعملية الهضم. بعبارة أخرى تستخدم الأسود العشب كنوع من طب المعدة (البدائي) في مواقف مختلفة".

تفاسير أخرى

في تعليق لاختصاصي علم الحيوان د. عمار الباقر، قال لـ"العربية.نت"، إن الأسود من الحيوانات آكلة اللحوم، وتعتمد عليها بصورة قصوى، بمعنى أنها ستموت لو تخلت عن أكل اللحوم.

أما هذه الظاهرة فلديها تفسيران، الأول غذائي، فالمصادر الغذائية الحيوانية بشكل عام يوجد بها نقصٌ في بعض الفيتامينات والمعادن، وهذا النقص يضطر الحيوانات آكلة اللحوم أحياناً لأكل العشب بكميات صغيرة لتعويض نقص هذه المواد، وتابع: "لو لاحظنا الحيوانات المفترسة تبدأ أكل أمعاء الفريسة أولاً لنفس السبب".

وأضاف أن المصادر الغذائية الحيوانية نسبة الألياف بها قليلة، ما يخلق لها مشاكل في الهضم يمكن أن تضطرها لأكل العشب بكميات قليلة.

أما السبب الثاني فيمكن أن يكون سلوكياً كنوع من الترفيه أثناء الاسترخاء، موضحا أنه "بشكل عام الحديث بأن هناك حيوانات تأكل اللحم فقط وأخرى تأكل العشب فقط، أصبح موضع نظر لدى الباحثين في مجال تغذية الحيوان، مع وجود حيوانات أصبحت حديثاً تُصنّف كحيوانات خلطية تأكل اللحم والعشب معاً".