محمد صلاح يروج لكرة كأس العالم للسيدات

حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الترويج للكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، المقرر إقامتها في الصيف المقبل.
وتنطلق منافسات كأس العالم للسيدات، خلال الفترة من 10 يوليو حتى 20 أغسطس المقبل، في أستراليا ونيوزيلندا.
January 25, 2023
"الكرة أوشنز"
ونشر صلاح صورة عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل، مع الكرة الرسمية لمونديال السيدات 2023، والتى يطلق عليها اسم "OCEAUNZ".
وتشهد النسخة المقبلة لكأس العالم للسيدات، مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 24 منتخبا في النسخ الماضية.
طريقة مبتكرة
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد كشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات عام 2023 بسيدني وذلك عبر طريقة جديدة مبتكرة.
واستوحي تصميم الكرة (أوشنز) من المناظر الطبيعية الفريدة للبلدين المضيفين، مع صور تشير إلى الجبال الشاسعة في أوتياروا بنيوزيلندا واتصال أستراليا بالمحيط الهندي.
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