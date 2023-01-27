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مفاجأة لمن يرسى عليه مزاد حول مقتنيات "إلفيس بريسلي"

زاد الاهتمام بالمغني الأميركي، الذي توفي في 1977، بعد صدور فيلم السيرة الذاتية "إلفيس"

رويترز
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من المتوقع أن تجلب متعلقات شخصية كانت مملوكة لنجم موسيقى الروك آند رول الراحل إلفيس بريسلي عائدا كبيرا عند طرحها للبيع في مزاد هذا الأسبوع.

وتشمل المقتنيات، التي يبلغ عددها ما يقرب من 40 قطعة، سترة صممها الرجل الذي صمم بذلته الشهيرة المزودة برداء يشبه العباءة، وحقيبة وسجل عناوين مكتوبا بخط يده ومن المتوقع أن يجلب أكثر من عشرة آلاف دولار.

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  • طرح بيانو مذهب للمغني الراحل الفيس بريسلي بالمزاد
  • أول أسطوانة سجلها الفيس بريسلي
(5 صور)
طرح بيانو مذهب للمغني الراحل الفيس بريسلي بالمزاد
طرح بيانو مذهب للمغني الراحل الفيس بريسلي بالمزاد
أول أسطوانة سجلها الفيس بريسلي
أول أسطوانة سجلها الفيس بريسلي

وقالت بريجيت كروس، مؤسسة دار كروس جي.دبليو.إس للمزادات إن سجل العناوين يضم "الأشخاص الأقرب (لألفيس) والذين كان على صلة بهم أكثر من غيرهم".

وأضافت "لدينا في الواقع بعض ملاحظاته الشخصية (في السجل) والتي سنتركها كمفاجأة لمن سيرسى عليه المزاد".

وزاد الاهتمام بالمغني الأميركي، الذي توفي في 1977، بعد صدور فيلم السيرة الذاتية "إلفيس" الذي رشح لجائزة الأوسكار في العام الماضي ووفاة ابنته ليزا ماري بريسلي في الآونة الأخيرة.

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كما يعرض المزاد، الذي يحمل اسم "قطع أثرية من هوليوود وعالم الموسيقى" ويقام في 28 يناير/كانون الثاني، قطعا تنتمي لمارلين مونرو وليزا مينيلي.

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