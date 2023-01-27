فقد نصف وزنه.. طائر يدخل غينيس بأطول مدة طيران!

حطم طائر Godwit البُقْوَيْقَة الرقم القياسي العالمي، من خلال الطيران من ألاسكا إلى تسمانيا، بدون أكل أو شرب، لمسافة 13560 كيلومترًا دون توقف في 11 يومًا و11 ليلة.

وحسب موقع كتاب غينيس، تعد هذه أطول هجرة لطائر على الإطلاق. وبحسب بطاقة قمر صناعي مثبتة على ظهره، فإن رحلة "234684". لطائر صغير يبلغ من العمر خمسة أشهر، بدأت في 13 أكتوبر 2022 حتى 24 أكتوبر.

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الرقم القياسي القديم لأطول هجرة كان من قبل Godwit آخر ذي الرأس الأحمر في عام 2007. والذي قطع أكثر من 11500 كيلومتر.

وصرح عالم الطيور Maxime Zucca قائلا تقوم جميع أنواع Godwits الحمراء بهجرات طويلة، لكن أولئك القادمين من ألاسكا يقومون برحلات استثنائية.

تهاجر هذه الطيور، التي تعشش في ألاسكا، إلى نيوزيلندا لفصل الشتاء دون توقف.

وحسب موقع كتاب غينيس، يمكن لهذه الطيور البقاء على قيد الحياة مثل هذه المسافات عن طريق امتصاص 25% من أنسجة الجهاز الهضمي والكبد والكليتين.

ويمتلك البُقْوَيْقَة ذو الذيل الشريطي أيضًا القدرة على تكبير عضلات القلب والصدر أثناء الرحلة لزيادة إمدادات الأكسجين.

ووفقًا لعالم الطيور إريك وويلر، نقلاً عن كتاب غينيس، يجب أن يكون الطائر قد فقد نصف وزنه أو أكثر أثناء رحلته.

كما أن البُقْوَيْقَة طويل الذيل لا تستطيع الهبوط على الماء، على عكس الأنواع الأخرى. لتتغذى. في الربيع ، تكون رحلة العودة هذه المرة عبر الصين وكوريا، لكن Godwits Bar-Tailed ، مثل العديد من الأنواع الأخرى، مهددة بتدمير موطنها بسبب الاحتباس الحراري.