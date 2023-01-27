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اليخت "إيرينا فو" من 2
اليخت "إيرينا فو"
(2 صور)
روسيا و بوتين

يخت روسي طوله 35 متراً يختفي من أوكرانيا.. وسط ذهول السلطات

وسائل إعلام محلية أكدت أن اليخت المحجوز في إطار العقوبات على روسيا أبحر إلى تركيا وتُرك يخت آخر مكانه في مرسى جزيرة مورتر

العربية.نت
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استدعت الشرطة الكرواتية، اليوم الجمعة، عدة أشخاص لاستجوابهم بشأن اختفاء يخت فاخر في أكتوبر الماضي من مرسى على البحر الأدرياتيكي كان قد تم احتجازه في إطار العقوبات الغربية المفروضة على رجال الأعمال الذين لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اختفاء اليخت "إيرينا فو" البالغ طوله 35 متراً من المرسى بجزيرة مورتر، تم ملاحظته والإبلاغ عنه مؤخراً في وسائل الإعلام المحلية. وبحسب ما ورد، فقد أبحر اليخت إلى تركيا وتُرك يخت آخر مكانه.

جزيرة مورتر
جزيرة مورتر

وأثار الحادث انتقادات عامة للسلطات في كرواتيا. وكانت السفينة الفاخرة واحدة من خمس سفن تم حجزها في البلاد لأنها تخص رجال أعمال مرتبطين بروسيا وخضعوا لعقوبات دولية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وإثر الحادثة، استبدلت الحكومة المسؤولين عن الأمن الساحلي ومرسى مورتر مع تكثيف مراقبة اليخوت المتبقية.

وقال تلفزيون "إتش. أر. تي" الحكومي، إن اليخت المفقود تبلغ قيمته حوالي 5 ملايين يورو (5.44 مليون دولار). وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يعود لعائلة قطب المعادن الروسي أليشر عثمانوف، وأنه مسجل رسمياً على ما يبدو باسم زوجته.

أليشر عثمانوف مع الرئيس الروسي في 2018
أليشر عثمانوف مع الرئيس الروسي في 2018
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ولم تذكر الشرطة الكرواتية تفاصيل بشأن المشتبه بهم أو التحقيق. وأضاف البيان أن الضباط يجرون عمليات تفتيش في عدة مواقع من بينها منازل المشتبه بهم.

يذكر أن كرواتيا وجهة شهيرة لليخوت بسبب ساحلها المذهل ومئات الجزر.

وقد تساءلت وسائل الإعلام المحلية عن كيفية إبحار اليخت على طول الطريق إلى تركيا بدون تسجيله وفحصه على طول الطريق.

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