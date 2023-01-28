اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقتل شقيقين في الأردن
الشقيقان

الأردن.. مقتل شقيقين بالرصاص في جريمة غامضة

الأعيرة النارية أصابت الرأس والرقبة وأودت بحياة الشقيقين

عمان (الأردن) - محمد ساهر الطراونة 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد ساعات قليلة على إعلان فقدان أثر الشابين الأردنيين، عمر وأيمن المزايدة، في جبال منطقة ضانا في محافظة الطفيلة جنوب الأردن، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية العثور على جثتيهما مقتولين رمياً بالرصاص.

الثلاثيني عمر، وشقيقه الأصغر العشريني أيمن، خرجا الساعة 8 صباحاً يوم الجمعة للرعي، لكن الأغنام عادت وحدها إلى المنزل، الأمر الذي بدأ يقلق الأسرة التي هرعت للبحث عنهما بمساعدة الأجهزة الأمنية.

إبريق شاي وهاتفان

وبعد البحث المطول لمدة يوم كامل، عثرت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع المواطنين، على إبريق شاي كان بحوزة الشقيقين، بالإضافة إلى هاتفيهما، وذلك في منطقة جبلية، وعلى بعد أمتار قليلة تم العثور على جثتيهما مصابتين بأعيرة نارية في الرأس والرقبة.

وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وبحضور ر المدعي العام والطبيب الشرعي، تقرر إخضاع الجثتين للطب الشرعي لتحديد ظروف الوفاة.

انقطع عن موهبته 35 عاماً.. سعودي يصور تاريخ القطيف آراء سعودية انقطع عن موهبته 35 عاماً.. سعودي يصور تاريخ القطيف

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ "العربية.نت" إن الأجهزة الأمنية عثرت، صباح السبت، على جثتي شقيقين بعد بلاغ عن فقدانهما، الجمعة، في منطقة بصيرا بمحافظة الطفيلة.

وأكد العقيد السرطاوي أن مديرية شرطة محافظة الطفيلة شكلت فريقاً تحقيقياً لمباشرة التحقيق في القضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كم أنفق اللبنانيون على شراء ألواح الطاقة الشمسية؟ كم أنفق اللبنانيون على شراء ألواح الطاقة الشمسية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط