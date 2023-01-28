اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Konomu Kubo, a spokesperson for Kyodo Senpaku Co. explains how whale meat is being sold from a vending machine at the firm's store, Thursday, Jan. 26, 2023, in Yokohama, Japan. The Japanese whaling operator, after struggling for years in promoting its controversial products, has launched a new campaign to cultivate clientele and bolster sales: whale meat vending machines. (AP Photo/Ha Kwyeon)
رجل يشتري من آلة بيع اللحوم في اليابان

ماكينات لبيع لحوم الحيتان في اليابان.. لتعزيز المبيعات

سلاسل المتاجر الكبرى ابتعدت إلى حد كبير عن لحوم الحيتان لتجنب احتجاجات الجماعات المناهضة لصيد الحيتان

يوكوهاما – أسوشيتد برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد كفاحها لسنوات للترويج لمنتجاتها المثيرة للجدل، وجدت شركة صيد حيتان يابانية طريقة جديدة لتنمية وتعزيز المبيعات، وهي: ماكينات بيع لحوم الحيتان.

متجر "كوجيرا"، وهو منفذ غير مأهول افتتح مؤخراً في مدينة يوكوهاما الساحلية بالقرب من طوكيو، يضم ثلاث آلات لإعداد أطباق لحم الحوت بأسعار تبدأ من 1000 ين (7.70 دولار أميركي) إلى 3000 ين (23 دولاراً).

آلة بيع اللحوم في اليابان
من 4
  • آلة بيع اللحوم في اليابان
  • آلة بيع اللحوم في اليابان
  • آلة بيع اللحوم في اليابان
  • آلة بيع اللحوم في اليابان
(4 صور)
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان

ويتميز المنفذ بآلات البيع البيضاء المزينة بحيتان من الكرتون، وهو ثالث موقع يتم إطلاقه في منطقة العاصمة اليابانية. وتم افتتاحه الثلاثاء بعد أن تم تقديم اثنين آخرين في طوكيو في وقت سابق من هذا العام كجزء من حملة المبيعات الجديدة لشركة كيودو سينباكو.

ولطالما كانت لحوم الحيتان مصدراً للجدل، لكن المبيعات في آلات البيع الجديدة تعد بداية جيدة، كما تقول الشركة.

وتراجعت الاحتجاجات المناهضة لصيد الحيتان منذ أن أنهت اليابان قبل ثلاث سنوات عمليات البحث التي تعرضت لانتقادات شديدة في القطب الجنوبي واستأنفت صيد الحيتان التجاري قبالة السواحل اليابانية.

من جهتهم، يقول دعاة الحفاظ على البيئة إنهم قلقون من أن هذه الخطوة قد تكون خطوة نحو توسيع نطاق صيد الحيتان.

وفي هذا السياق، قال نانامي كوراساوا، الخبير في "شبكة الدلافين والحيتان": "المشكلة ليست آلات البيع نفسها ولكن ما قد تؤدي إليه".

آلة بيع اللحوم في اليابان
من 4
  • آلة بيع اللحوم في اليابان
  • آلة بيع اللحوم في اليابان
  • آلة بيع اللحوم في اليابان
  • آلة بيع اللحوم في اليابان
(4 صور)
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
آلة بيع اللحوم في اليابان
اختبأ من رفاقه في حاوية ببنغلادش.. وخرج منها ليجد نفسه بماليزيا الأخيرة اختبأ من رفاقه في حاوية ببنغلادش.. وخرج منها ليجد نفسه بماليزيا

وأشار كوراساوا إلى أن شركة صيد الحيتان تطلب بالفعل محاصيل إضافية وتوسيع عمليات صيد الحيتان خارج المياه المحددة.

من جانبها، تأمل كيودو سينباكو في زيادة عدد آلات البيع إلى 100 موقع في جميع أنحاء البلاد في غضون خمس سنوات، حسبما صرح المتحدث باسم الشركة كونومو كوبو. من المقرر افتتاح آلة رابعة في أوساكا الشهر المقبل.

وتتمثل الفكرة في فتح آلات البيع بالقرب من المتاجر، حيث لا يتوفر لحم الحيتان عادة، لزيادة الطلب، وهي مهمة حاسمة لبقاء الصناعة.

وقال كوبو إن سلاسل المتاجر الكبرى ابتعدت إلى حد كبير عن لحوم الحيتان لتجنب احتجاجات الجماعات المناهضة لصيد الحيتان، ويبدو أنها تظل حذرة بالرغم من انحسار المضايقات من النشطاء في السنوات الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كم أنفق اللبنانيون على شراء ألواح الطاقة الشمسية؟ كم أنفق اللبنانيون على شراء ألواح الطاقة الشمسية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط