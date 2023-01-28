ماكينات لبيع لحوم الحيتان في اليابان.. لتعزيز المبيعات

بعد كفاحها لسنوات للترويج لمنتجاتها المثيرة للجدل، وجدت شركة صيد حيتان يابانية طريقة جديدة لتنمية وتعزيز المبيعات، وهي: ماكينات بيع لحوم الحيتان.

متجر "كوجيرا"، وهو منفذ غير مأهول افتتح مؤخراً في مدينة يوكوهاما الساحلية بالقرب من طوكيو، يضم ثلاث آلات لإعداد أطباق لحم الحوت بأسعار تبدأ من 1000 ين (7.70 دولار أميركي) إلى 3000 ين (23 دولاراً).







آلة بيع اللحوم في اليابان آلة بيع اللحوم في اليابان آلة بيع اللحوم في اليابان آلة بيع اللحوم في اليابان

مادة اعلانية

ويتميز المنفذ بآلات البيع البيضاء المزينة بحيتان من الكرتون، وهو ثالث موقع يتم إطلاقه في منطقة العاصمة اليابانية. وتم افتتاحه الثلاثاء بعد أن تم تقديم اثنين آخرين في طوكيو في وقت سابق من هذا العام كجزء من حملة المبيعات الجديدة لشركة كيودو سينباكو.

ولطالما كانت لحوم الحيتان مصدراً للجدل، لكن المبيعات في آلات البيع الجديدة تعد بداية جيدة، كما تقول الشركة.

وتراجعت الاحتجاجات المناهضة لصيد الحيتان منذ أن أنهت اليابان قبل ثلاث سنوات عمليات البحث التي تعرضت لانتقادات شديدة في القطب الجنوبي واستأنفت صيد الحيتان التجاري قبالة السواحل اليابانية.

من جهتهم، يقول دعاة الحفاظ على البيئة إنهم قلقون من أن هذه الخطوة قد تكون خطوة نحو توسيع نطاق صيد الحيتان.

وفي هذا السياق، قال نانامي كوراساوا، الخبير في "شبكة الدلافين والحيتان": "المشكلة ليست آلات البيع نفسها ولكن ما قد تؤدي إليه".







آلة بيع اللحوم في اليابان آلة بيع اللحوم في اليابان آلة بيع اللحوم في اليابان آلة بيع اللحوم في اليابان

وأشار كوراساوا إلى أن شركة صيد الحيتان تطلب بالفعل محاصيل إضافية وتوسيع عمليات صيد الحيتان خارج المياه المحددة.

من جانبها، تأمل كيودو سينباكو في زيادة عدد آلات البيع إلى 100 موقع في جميع أنحاء البلاد في غضون خمس سنوات، حسبما صرح المتحدث باسم الشركة كونومو كوبو. من المقرر افتتاح آلة رابعة في أوساكا الشهر المقبل.

وتتمثل الفكرة في فتح آلات البيع بالقرب من المتاجر، حيث لا يتوفر لحم الحيتان عادة، لزيادة الطلب، وهي مهمة حاسمة لبقاء الصناعة.

وقال كوبو إن سلاسل المتاجر الكبرى ابتعدت إلى حد كبير عن لحوم الحيتان لتجنب احتجاجات الجماعات المناهضة لصيد الحيتان، ويبدو أنها تظل حذرة بالرغم من انحسار المضايقات من النشطاء في السنوات الأخيرة.