"باقة بصل" في حفل زفاف بدلاً من الزهور.. وهدية للضيوف

بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار البصل في الفلبين قرر عروسان في الفلبين استبدال الزهور بالبصل خلال احتفالهما بزفافهما.

واختارت العروس الفلبينية أن تحمل باقة بصل بدلاً من الزهور وأوصت وصيفاتها بحمل أكاليل البصل.

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وقالت العروس ليكا بيوري نوبيس: "في البداية كنا نتمسك بالتقاليد الأصلية لحمل الزهور لكن بينما كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، رأيت باقة من البصل مع لمسة من الزهور واستشرت عريسي إذا كان بإمكاننا استخدام البصل بدلاً من الزهور، لأنه بعد الزفاف ستذبل الأزهار وينتهي الأمر برميها بعيدًا. فلماذا لا يستخدم البصل بدلاً من ذلك؟ إنه عمليّ بحيث لا يزال من الممكن استخدامه بعد الزفاف".

طلبوه عبر الإنترنت

فيما قالت منسقة زفاف بيوري نوبيس لوكالة الأنباء الفلبينية إنها طلبت كيسًا من البصل عبر الإنترنت.

وخصص الزوجان في الأصل 15000 بيزو فلبيني (حوالي 275 دولارًا) لشراء الزهور التقليدية. ومع ذلك فقد انتهى بهم الأمر إلى إنفاق 8000 بيزو فلبيني (حوالي 147 دولارًا) لشراء كيس البصل.

وعلى الرغم من أن الزوجين اضطرا إلى تخطي إلقاء الباقات التقليدية لمنع حدوث أي إصابات أثناء إلقاء العروس لباقة الزهور، فقد قاموا بإعطاء البصل لضيوفهم.