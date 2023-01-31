سلسلة حوادث مشبوهة بحديقة حيوانات دالاس.. وآخرها اختفاء قردين

تواصلت سلسلة الحوادث المشبوهة في حديقة حيوانات دالاس، إذ بعد نفوق نسر بشكل غامض وهروب أنثى نمر لمدة قصيرة، تحقق شرطة تكساس راهناً في فقدان قردين، وتشتبه في أنهما سُرقا.

وكانت حديقة الحيوانات في هذه المدينة النفطية الكبرى في ولاية تكساس أبلغت أجهزة الأمن الاثنين أن الحيوانين اختفيا.

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وأوضحت الحديقة عبر "تويتر" أن "قفصهما بدا بوضوح متضرراً جراء فعل متعمد".

ورجّحت شرطة دالاس في بيان أن يكون "الحيوانان سُرقا عمداً من القفص"، من دون أن تشير إلى أي مشتبه به أو دافع محتمل.

وأوضح البيان أن هذه القرود الصغيرة ذات الشارب الأبيض والتي تنتشر في غابات أميركا الجنوبية "لا تبتعد عموماً عن المكان الذي تكون موجودة فيه". ومع ذلك بحثت حديقة الحيوانات عبثاً عنهما في المناطق المحيطة بها.

وغالباً ما تتعرض القرود من فصيلة تامارين لعمليات سرقة.

هذا وكان قد عُثر على النسر "بين" البالغ من العمر 35 عاماً نافقاً خلال الأسبوع الماضي. ورجّحت السلطات ألا يكون نفوقه ناتجاً عن أسباب طبيعية نظراً إلى كونه مصاباً "بجرح غير مألوف".

في 13 يناير، هربت أنثى النمر "نوفا" من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج عمداً.

وعُثر على "نوفا" لاحقاً سالمة في حديقة الحيوانات.

كما اكتشف الموظفون مؤخراً أن حظيرة قرد اللانغور في المكان قد اختُرقت أيضاً.