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This undated image courtesy of the Dallas Zoo, shows an emperor tamarin monkey in its enclosure at the zoo in Texas. Two emperor tamarin monkeys have gone missing at the Dallas Zoo, the latest in a string of bizarre animal incidents to rock the facility. Zoo authorities called the local police after the animal care team discovered two of our emperor tamarin monkeys were missing, the zoo tweeted late January 30, 2023. (Photo by HANDOUT / Dallas Zoo / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / COURTESY OF THE DALLAS ZOO - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Courtesy of the Dallas Zoo - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
قرد من فصيلة تامارين في حديقة الحيوانات في دالاس (أرشيفية)

سلسلة حوادث مشبوهة بحديقة حيوانات دالاس.. وآخرها اختفاء قردين

بدأت السلسلة بنفوق نسر بشكل غامض ثم هرب أنثى نمر لمدة قصيرة واكتشاف اختراق في حظيرة للقرد

هيوستن – فرانس برس
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تواصلت سلسلة الحوادث المشبوهة في حديقة حيوانات دالاس، إذ بعد نفوق نسر بشكل غامض وهروب أنثى نمر لمدة قصيرة، تحقق شرطة تكساس راهناً في فقدان قردين، وتشتبه في أنهما سُرقا.

وكانت حديقة الحيوانات في هذه المدينة النفطية الكبرى في ولاية تكساس أبلغت أجهزة الأمن الاثنين أن الحيوانين اختفيا.

وأوضحت الحديقة عبر "تويتر" أن "قفصهما بدا بوضوح متضرراً جراء فعل متعمد".

ورجّحت شرطة دالاس في بيان أن يكون "الحيوانان سُرقا عمداً من القفص"، من دون أن تشير إلى أي مشتبه به أو دافع محتمل.

وأوضح البيان أن هذه القرود الصغيرة ذات الشارب الأبيض والتي تنتشر في غابات أميركا الجنوبية "لا تبتعد عموماً عن المكان الذي تكون موجودة فيه". ومع ذلك بحثت حديقة الحيوانات عبثاً عنهما في المناطق المحيطة بها.

وغالباً ما تتعرض القرود من فصيلة تامارين لعمليات سرقة.

النسر "بين" الذي قتل مؤخراً
النسر "بين" الذي قتل مؤخراً
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هذا وكان قد عُثر على النسر "بين" البالغ من العمر 35 عاماً نافقاً خلال الأسبوع الماضي. ورجّحت السلطات ألا يكون نفوقه ناتجاً عن أسباب طبيعية نظراً إلى كونه مصاباً "بجرح غير مألوف".

في 13 يناير، هربت أنثى النمر "نوفا" من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج عمداً.

وعُثر على "نوفا" لاحقاً سالمة في حديقة الحيوانات.

كما اكتشف الموظفون مؤخراً أن حظيرة قرد اللانغور في المكان قد اختُرقت أيضاً.

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