بمهمة غريبة.. قتل طيار كبار المسؤولين الأمنيين الألمان

خلال ربيع العام 1940، باشر الألمان تدخلهم العسكري ضد بلجيكا عقب نجاحهم بالأشهر السابقة في إخضاع بولندا واقتسامها مع السوفييت، حسب ما نص عليه الاتفاق الألماني السوفيتي الموقع قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بأيام. إلى ذلك، عجز البلجيكيون عن صد التقدم الألماني واضطروا بحلول أواخر أيام مايو 1940 للاستسلام لتقع بذلك بروكسل تحت وطأة الاحتلال الألماني.

وأمام هذا الوضع، لم يتردد العديد من الجنود البلجيكيين في التنقل نحو فرنسا أملا في الالتحاق بجيشها ومواصلة القتال ضد الألمان.

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الالتحاق بسلاح الجو الملكي

خلال الفترة الأولى من الحرب العالمية الثانية، التحق جان دي سيليس لونغشان (Jean de Selys Longchamps) بالجيش البلجيكي وانخرط بإحدى فرق الفرسان استعدادا لمواجهة الغزو الألماني المحتمل. وبسبب تفوقها العسكري الكبير، تمكنت ألمانيا من إخضاع بلجيكا بشكل سريع مجبرة إياها على قبول بنود معاهدة الاستسلام.

بالفترة التالية، أجلي الجندي جان دي سيليس لونغشان من منطقة دنكيرك (Dunkirk)، رفقة بقية القوات البريطانية والبلجيكية والفرنسية العالقة بالمنطقة، نحو بريطانيا. وبهذه الدولة، مكث الأخير لفترة وجيزة قبل أن يتجه لفرنسا لمواصلة القتال ضد الألمان الذين تمكنوا من التقدم بشكل سريع بالأراضي الفرنسية عقب اجتيازهم لغابات الأردين (Ardennes).

عقب استسلام فرنسا، أسر لونغشان على يد قوات حكومة فيشي الفرنسية العميلة للألمان. وأثناء فترة سجنه، تمكن لونغشان من الفرار من زنزانته ليهرب نحو إسبانيا قبل أن يعود مجددا لبريطانيا. وهنالك، أخفى الأخير عمره الحقيقي ليتمكن من الالتحاق بسلاح الجو الملكي الذي سمح حينها لمن هم دون 25 سنة فقط بالحصول على تكوين في مجال قيادة الطائرات.

مع اجتيازه بنجاح للدورة التكوينية والتدريبات، التحق لونغشان بالسرب 609 التابع لقوات سلاح الجو الملكي البريطاني. وأثناء فترة خدمته، كسب هذا الجندي البلجيكي سمعة جيدة بفضل مهاراته في قيادة طائرات هوكر تيفون (Hawker Typhoon).

مهمة فردية

مع احتلالهم بلجيكا، وضع جهاز الغيستابو (Gestapo) الألماني مقره بشارع لويز بالعاصمة بروكسل. وقد تضمن هذا المقر عددا من الزنزانات التي عذّب داخلها المعارضون والمقاومون البلجيكيون. من جهة ثانية، فارق والد جان دي سيليس لونغشان الحياة تحت وطأة التعذيب داخل إحدى هذه الزنزانات النازية.

يوم 20 يناير 1943، كلّف جان دي سيليس لونغشان بمهمة قصف أحد خطوط السكك الحديدية قرب منطقة غانت ببلجيكا. ومع انطلاق المهمة، تنقل لونغشان فوق بروكسل لتحديد موقع مقر جهاز الغيستابو.

مع نهاية مهمته، أمر لونغشان رفاقه بالعودة أدراجهم نحو بريطانيا قبل أن يباشر بتنفيذ خطة فردية أعدها بنفسها حيث تنقل الأخير بطائرته نحو بروكسل لقصف مقر الغيستابو.

مع اقترابه من هدفه، أطلق لونغشان رصاصات بشكل عشوائي من رشاشات طائرته دون أن يصيب مبنى الغيستابو. وانطلاقا من ذلك، حاول الأخير جذب المتواجدين داخل المبنى نحو النوافذ. وعقب لفة بالجو، عاد لونغشان مجددا نحو مقر الغيستابو ليفرغ رشاشات طائرته به ويغادر المكان على جناح السرعة.

وفي الأثناء، أسفرت هذه العملية الفردية عن مقتل نحو ثلاثين ألمانيا تواجدوا بالمبنى، كان من ضمنهم عدد من كبار قادة الغيستابو كفارنر فوغت (Werner Vogt) وألفرد توماس (Alfred Thomas). مع عودته لبريطانيا، خفض سلاح الجو الملكي رتبة لونغشان بسبب قيامه بمهمة فردية دون الحصول على أوامر. وفي المقابل، نال الأخير وساما عسكريا عقب نجاحه في قتل عدد من كبار المسؤولين بالغيستابو الألمانية.