اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
This aerial photo taken on September 25, 2017 by volcanologist Thomas Boyer shows Manaro Voui volcano on the island of Ambae. Vanuatu on September 28 ordered the compulsory evacuation of the entire island where the huge volcano rumbled to life over the weekend, threatening a major eruption.
دخان يتصاعد من بركان في الأرخبيل - أرشيفية

ذعر وتخوف من تسونامي.. ثوران بركان تحت الماء في فانواتو

البركان الغائص أخذ بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر

بورت فيلا - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذرت سلطات فانواتو، الأربعاء، السفن والطائرات بضرورة تجنب منطقة ثوران بركان تحت الماء، الأربعاء، بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.

وقال ريكاردو وليام من دائرة الأرصاد الجوية والمخاطر الجغرافية في الدولة الجزيرة لوكالة فرانس برس "نطلب من السكان المحليين الحذر من أي انفجارات قوية لأنها لا تزال مستمرة".

وتم تحديد "منطقة خطر" بشعاع 10 كيلومترات حول بركان "إيست إيبي" تحت الماء الذي يقع على بعد 68 كيلومترا من العاصمة بورت فيلا.

وبعد ورود تقارير عن رصد أبخرة فوق الموقع، أخذ البركان الغائص بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر في وقت مبكر الأربعاء.

وبدأ النشاط البركاني قبل الساعة الثامنة صباحا (21,00 ت غ الثلاثاء)، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المحلية.

وأفاد فيليب ديك الشاهد العيان لوكالة فرانس برس، أن الارض بدأت بالاهتزاز قبل أن يظهر الدخان فوق الموقع. وأضاف "ثم بدأت الانفجارات.. ولا يزال هناك رائحة كبريتية كريهة في القرى المجاورة".

ورفع المسؤولون حالة التأهب من البركان إلى المستوى الأول، أي "اضطرابات طفيفة" على مقياس من واحد إلى خمسة.

قبعة "ذكية" لعلاج أمراض الدماغ ومنها ألزهايمر.. بتوقيع روسي علم قبعة "ذكية" لعلاج أمراض الدماغ ومنها ألزهايمر.. بتوقيع روسي

وطلبت السلطات من السكان المحليين في جزيرتي إيبي وتونغوا المجاورتين تجنب الساحل خشية أن تتسبب "الانفجارات البركانية الحالية بتسونامي محتمل".

وأشارت الى أن مركز التحذير من أمواج تسونامي في ألاسكا لم يسجل حتى الآن أي نشاط في منطقة فانواتو، لكن "مثل هذه الانفجارات البركانية لديها القدرة على إحداث موجات تسونامي".

وتعرضت فانواتو لزلزال بقوة 7,0 درجات أوائل كانون الثاني/يناير قبالة جزيرة إسبيريتو سانتو الأكبر في شمال الأرخبيل.

وتقع فانواتو في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا بشكل متكرر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جريمة هزت المجتمع الألماني.. شابة من أصول عراقية تقتل شبيهتها جريمة هزت المجتمع الألماني.. شابة من أصول عراقية تقتل شبيهتها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط