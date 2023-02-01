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هل يمكنك العثور على القطة؟
خدع بصرية

حاول العثور على القطة في الصورة.. أمامك 8 ثوانٍ فقط!

هناك قطة تختبئ في هذه الصورة.. حاول أن تختبر مهاراتك في الملاحظة الآن

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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نعود مجدداً لطرح بعض الخدع البصرية والألغاز على قرائنا، في محاولة لاقتطاع بعض الوقت بعيداً عن الضغوط الحياتية. فقد نجحت الأوهام البصرية مؤخراً في جذب انتباه الناس، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فهل تتمتع بقوة الملاحظة ومهارة اكتشاف الأشياء المخفية؟

فلتجرب الآن!

الوهم البصري الذي نعرضه اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، ما هو إلا اختبار مباشر سيساعدك على تحديد مستوى مهاراتك في الملاحظة.

فعليك العثور على قطة في هذه الصورة في غضون 8 ثوانٍ فقط.

هل يمكنك العثور على القطة؟
هل يمكنك العثور على القطة؟

ركّز في الصورة وامسحها بعينيك لترى ما إذا كان يمكنك تحديد مكان القطة.

أسرع فالساعة تدق وقد بدأ العد التنازلي.

3 .. 2.. 1.. انتهى الوقت الآن. انظر إلى الصورة أدناه لتتعرف على مكان القطة في الصورة. يمكنك رؤية القطة وهي تختلس النظر من أسفل الجانب الأيمن من الصورة.

ها هي القطة في أقصى يمين الصورة
ها هي القطة في أقصى يمين الصورة

والآن أخبرنا عزيزي القارئ، هل وجدت القطة في الوقت المحدد؟

لاشك أن بعض القراء الذين يمتلكون "عيون الصقر" قد اكتشفوا القطة قبل انتهاء الوقت المحدد. فهل أنت منهم؟

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