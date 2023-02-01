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مئات قوارب الصيد متجمدة وعالقة ببحر الصين
قوارب صيد متجمدة

شاهد مئات قوارب الصيد متجمدة وعالقة ببحر الصين

موجة البرد خلفت مساحات جليدية ضخمة بلغت ما يقرب من 13000 كيلومتر مربع

العربية.نت _ وكالات
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تركت موجة البرد الشديدة التي اجتاحت منطقة جينشيتان البحرية الواقعة شمال شرق الصين، بصمتها حيث أدت إلى تجمد قوارب الصيد بسبب توسع مساحة الجليد البحري.

قوارب الصيد متجمدة
قوارب الصيد متجمدة

ووثقت صور نشرتها قناة CGTN الصينية، الآلاف من قوارب الصيد بميناء مدينة داليان وهي متجمدة فوق سطح البحر، تنتظر ذوبان الجليد والثلج للشروع في رحلات صيد الأسماك.

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واجتاحت موجة برد واسعة المناطق الشمالية من الصين في الأيام الأخيرة خلفت مساحات جليدية ضخمة بلغت ما يقرب من 13000 كيلومتر مربع.

وتؤثر الصفائح الجليدية المتزايدة أيضًا على الحياة البحرية في المنطقة، بما في ذلك صناعة الشحن وإنتاج مصايد الأسماك.

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