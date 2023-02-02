توفي في بئر قبل عام وشغل العالم.. عائلة ريان ترزق بمولود ذكر

يوم 6 فبراير 2023 يصادف الذكرى السنوية الأولى لوفاة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بمدينة شفشاون شمال البلاد، في حادثة لقيت تفاعلاً واسعاً محلياً وعربياً وعالمياً.

إلا أنه رغم اقتراب هذه الذكرى الأليمة، ولد الفرح وسط عائلة ريان حيث رزقت بمولود ذكر.

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ووضعت الأم وسيمة خرشيش ابناً في المستشفى المحلي بمدينة تطوان شمال المغرب.

يذكر أن الديوان المغربي كان أعلن يوم 6 فبراير 2022، وفاة ريان الذي سقط في بئر، وبقي 5 أيام في ظلماتها وسط ترقب على مستوى العالم لعمليات الإنقاذ المعقدة.

وسقط الصغير البالغ من العمر 5 سنوات، في بئر ذات قطر ضيق يصعب النزول فيها، بينما كان يلعب حولها.

فيما تحولت قصته إلى قضية رأي عام وأثارت مأساته اهتماماً وتعاطفاً على نطاق واسع في المغرب والعالم العربي وخارجه.