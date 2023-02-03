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وثائقي ريان.. أثر الفراشة

تكريماً لذكراه.. العربية تعرض وثائقي "ريان.. أثر الفراشة"

دبي - العربية.نت
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تكريماً لذكرى الطفل المغربي ريان الذي توفي في 5 فبراير/شباط 2022، تعرض قناة "العربية" وثائقياً تحت عنوان "ريان.. أثر الفراشة" وذلك يوم الأحد في الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، 21:30 بتوقيت السعودية.

ولريان أثرٌ لمس وجدان كل من سمع بقصته في لحظة نادرة اجتمعت فيها الإنسانية من شتى بقاع العالم على التعاطف مع قضية واحدة.

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فأثره يبقى كأثر الفراشة رغم تقادم الزمن ويظل ساكناً في نفوس من عايشوا قصته من قريب أو بعيد، حيث نحاول في هذا الوثائقي لمس ذلك الأثر.

كما يبحث الوثائقي في تدحرج حادثة سقوط ريان في البئر من واقعة بسيطة في قرية نائية شمال المغرب إلى قضية إنسانية عالمية شغلت مساحة كبيرة من انتباه العالم وسر التعاطف الواسع مع الطفل.

ويحاول الاقتراب من الأثر الذي تركه الطفل المغربي في نفوس من كانوا في محيط البئر على مدار أيام وكيف لا تزال ذكراه حية لدى الجميع.

يذكر أن ريان توفي يوم 5 فبراير 2022 حيث سقط في بئر بمدينة شفشاون شمال البلاد وبقي فيه لمدة 5 أيام وسط ترقب على مستوى العالم لعمليات الإنقاذ المعقدة، في حادثة لقيت تفاعلاً واسعاً محلياً وعربياً وعالمياً.

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