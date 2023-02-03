مقتل شقيقين في الأردن.. والسبب خلاف على الأغنام

بعد أسبوع من الغموض والبحث عن قاتل الشقيقين عمر وأيمن المزايدة في محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، كشفت الأجهزة الأمنية عن تداعيات الجريمة، وأعلنت القبض على القاتل لسبب غريب لم يتوقعه أحد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، إن فريق التحقيق المُكلف بقضية مقتل الشقيقين، أنهى تحقيقاته بعد عمل وجهد متواصلين منذ لحظة البلاغ، وتمكن من كشف غموض القضية والقبض على مرتكبها، وضبط السلاح المستخدم.

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في التفاصيل التي وصلت لـ"العربية.نت"، فقد ورد بلاغ لمديرية شرطة الطفيلة قبل أيام بالعثور على جثتين لشقيقين مصابتين بعيارات نارية في منطقة خالية من السكان، وشُكل منذ لحظة البلاغ فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي وشرطة الطفيلة لمتابعة التحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

مكان الرعي سبب الجريمة

وأكد الناطق الإعلامي أن العمل والجهود المتواصلة التي بذلها فريق التحقيق منذ لحظة الجريمة وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي أُلقي القبض عليه.

كما تابع الناطق الإعلامي موضحاً أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بأنه أطلق النار على الشقيقين إثر "خلاف لحظي" حصل بينهم على مواقع الرعي.

وجرى ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل العمد مكرر.

القلق يصيب العائلة

والثلاثيني عمر، وشقيقه الأصغر العشريني أيمن، خرجا الساعة 8 صباحاً يوم الجمعة الماضي للرعي، لكن الأغنام عادت وحدها إلى المنزل، الأمر الذي بدأ يقلق الأسرة التي هرعت للبحث عنهما بمساعدة الأجهزة الأمنية.

وبعد البحث المطول لمدة يوم كامل، عثرت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع المواطنين، على إبريق شاي كان بحوزة الشقيقين، بالإضافة إلى هاتفيهما، وذلك في منطقة جبلية، وعلى بعد أمتار قليلة تم العثور على جثتيهما مصابتين بأعيرة نارية في الرأس والرقبة.