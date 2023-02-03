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الطفل ميسين (صورة من حساب والده Keith Stonehouse على فيسبوك)

واقعة طريفة.. طفل يغافل والده ويطلب طعاما بـ1000 دولار!

دبي - العربية.نت
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حادثة طريفة شهدتها بلدة تشيسترفيلد بولاية ميشيغان الأميركية قبل أيام.

فقد أنفق طفل يبلغ 6 أعوام 1000 دولار من أموال والديه على الطعام، بينما كان يلهو على تطبيق في هاتف والده المحمول.

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فيما استغرب والد الطفل ميسين من طلبات الطعام التي تتراكم على باب منزله الواحد تلو الآخر، وفق "سي إن إن".

إلا أنه لم يكن لدى الوالدين أي فكرة عما يحدث.

من حساب الأب Keith Stonehouse على فيسبوك
من حساب الأب Keith Stonehouse على فيسبوك

لكن في نهاية المطاف خرج الأب وأوقف أحد سائقي توصيل الطلبات، وقام بسؤاله عن كل الطعام على عتبة داره.

وبعد رد السائق استوعب الوالد الأمر وتذكر أن آخر مرة كان الهاتف بيد طفله قبل موعد نومه.

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