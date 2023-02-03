وزع كتباً للفتيات.. شاهد طالبان تعتقل أستاذاً جامعياً

في خضم تضييقها الخناق على تعليم الفتيات في أفغانستان، أقدمت حركة طالبان على اعتقال الأستاذ الجامعي إسماعيل مشعل، خلال توزيعه أمس، كتباً مجانية في شوارع العاصمة كابل على الفتيات.

فبعد وضعه عربة في الشارع كتب عليها "التعليم فرض على كل رجل وامرأة"، أقدم عناصر من الحركة المتشددة على اقتياده إلى السجن، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

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وكانت "العربية" التقت في وقت سابق هذا الأستاذ الذي أحدث ضجة في البلاد، بعد أن انتشرت مقاطع مصورة له على مواقع التواصل، وهو يمزق شهاداته الجامعية في لقاء تلفزيوني اعتراضاً على قرار طالبان منع الفتيات من التعليم الجامعي.

يشار إلى أن الحركة المتشددة التي سيطرت على الحكم في البلاد بأغسطس من العام الماضي، بعيد انحساب القوات الأميركية، كانت أعلنت أواخر العام الماضي منع الفتيات من ارتياد الجامعات العامة والخاصة.

خنق النساء

ولم تتوقف قرارات طالبان عند حظر التعليم الجامعي فحسب بل أصدرت أيضا أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في البلاد تمنعها من توظيف النساء أيضاً.

بعد حظر #طالبان التعليم على النساء.. أستاذ جامعي أفغاني يمزق شهاداته التعليمية تضامنا مع الفتيات يتحدث للعربية: من الصعب جدا وأد مجهود العمر كله#أفغانستان#العربية pic.twitter.com/p7RBXFzo8V — العربية (@AlArabiya) January 12, 2023

كذلك عمدت منذ استلامها الحكم إلى تقييد حركة المرأة، لاسيما في المؤسسات العامة، وفرضت عليها قيودا جمة لخروجها من المنزل سواء ضرورة لبس الحجاب والبرقع، أو حتى مرافقة رجل لها، ما أثار انتقادات جمة داخليا من قبل منظمات مدنية وخارجيا أيضا.

كما عمدت إلى إقفال محال التجميل، وحظرت النشاطات الرياضية، فضلا عن الاختلاط في المدارس، وفي بعض المناطق منعت المحال من تشغيل الموسيقى، وحظرت دخول النساء إلى الحدائق العامة.

ودفعت تلك القرارات الدول الغربية، لاسيما الأمم المتحدة إلى التحذير من تدني حقوق الإنسان في البلاد، بما يهدد عمل العديد من المنظمات الحقوقية وحتى الإغاثية.