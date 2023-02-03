"لا للأخضر".. رسالة تقيد ملابس قادة أوروبا في كييف!

لا شك أن للثياب وقواعد اللباس أهمية في اللقاءات الدولية، حتى خلال الحروب، إذ غالباً ما تعكس ألوان ما يرتديه الرؤساء أو المسؤولون رسائل سياسية!

إذ لا يزال اللون الأخضر الذي تميز به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ انطلاق الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي (2021)، حاضراً في معظم لقاءاته الدولية.

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ومن منا لا يذكر أيضاً كيف ارتدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في ديسمبر الماضي اللون الأصفر والأزرق يوم زارت كييف، تعبيراً عن تضامنها القوي مع السلطات الأوكرانية.

مذكرة داخلية!

لكن مذكرة داخلية سرت قبل أيام في أروقة الاتحاد الأوروبي مفادها "ضرورة الالتزام بقواعد اللباس المعمول بها"، بما معناه ضرورة ارتداء اللباس الرسمي مع الابتعاد عن الألوان الفاتحة أو الفاقعة.

كما يفهم منها أن اللون الأخضر أو الكاكي (الأخضر الحربي أو الزيتي) غير محبذ جداً!

"الكاكي" لزيلينسكي فقط!

أما السبب فعلى ما يبدو ، محاولة واضحة لإبقاء المظهر العسكري محصوراً بزيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين، الذين تخوض قواتهم حرباً مستعرة مع القوات الروسية، والحرص على إبقاء المظهر الدبلوماسي حتى باللباس طاغياً على الضيوف الأوروبيين، بحسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو".

يذكر أن أكثر من 12 مسؤولا بارزا بالاتحاد الأوروبي كانوا وصلوا أمس الخميس إلى كييف للتعهد بمساعدات عسكرية ومالية وسياسية، في رحلة هدفها تسليط الضوء على الدعم المقدم إلى أوكرانيا قبل الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.

إذ سيبحث المسؤولون الأوروبيون خلال القمة، اليوم الجمعة، إرسال مزيد من الأسلحة والأموال إلى كييف، بالإضافة إلى زيادة طرح المنتجات الأوكرانية بأسواق الاتحاد الأوروبي ومساعدتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة.

كما سيناقشون فرض مزيد من العقوبات على روسيا ومحاكمة القادة الروس.

لكن رغم هذا الدعم، لا يعتزم الاتحاد الذي غالباً ما يرفض انضمام دولة ما في حالة حرب إليه، الموافقة سريعاً على عضوية أوكرانيا، مشددا على الحاجة إلى تدابير أكثر لمكافحة الفساد، على الرغم من إلحاح كييف المتواصل منذ ما يقارب السنة.