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الكلب بوبي (رويترز)
الكلب بوبي (رويترز)

عمره 30 عاماً.. كلب يدخل موسوعة "غينيس" بالأكبر سناً

دبي - العربية.نت
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سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الكلب (بوبي)، الذي ولد في قرية صغيرة في وسط البرتغال، أكبر الكلاب سنا في العالم، إذ بلغ عمره، اليوم السبت، 30 عاماً و269 يوماً.

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واحتفل ليونيل كوستا صاحب الكلب بوبي، وهو من سلالة رافييرو دو الينتيجو الأصيلة، بعيد ميلاده الثلاثين العام الماضي، مدركا أنه حطم الرقم القياسي على مدى قرن تقريبا والذي كان يحمله كلب كان يرافق الماشية في أستراليا نفق عندما بلغ عمره 29 عاما وخمسة أشهر في عام 1939.

تواصل كوستا مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقدم جميع الأوراق، وبعد عام تم اختيار بوبي رسميا أكبر كلب مسجّل.

وقال كوستا (38 عاما) لرويترز وهو يداعب بوبي بالقرب من كنيسة في قرية كونكيروس بوسط البرتغال "إنه شعور بالفخر لا يمكننا تفسيره".

كما أضاف "بعض الناس قالوا لنا إننا لن نجتاز، لكننا حددنا عمر بوبي وتأكدنا من أن الاختبارات ستثبت فقط ما نعرفه بالفعل".

موسوعة غينيس

ووصفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي أصدرت هذا الإعلان يوم الخميس، قصة بوبي بأنها "معجزة".

وعادة ما يكون متوسط العمر المتوقع للسلالة التي ينتمي إليها بوبي من 12 إلى 14 عاما. وأرجع كوستا طول عمره إلى عدد من العوامل، منها العيش في ريف هادئ دون تقييد أو وضع طوق حول عنقه، فضلا عن أنه كان يأكل دوما "مما يتناوله الإنسان العادي من طعام".

الكلب بوبي (رويترز)
الكلب بوبي (رويترز)

وأردف ضاحكا "بالطبع، كان حبنا له على مدى سنوات حياته داعما أيضا في ذلك".

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