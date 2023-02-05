مقتل فتاة في هجوم لسمكة قرش على الساحل الغربي لأستراليا
الضحية قفزت من دراجة مائية للسباحة مع مجموعة من الدلافين في النهر عندما وقع الهجوم
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توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً يوم السبت، بعد أن نهشتها سمكة قرش في نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.
وقالت الشرطة إنه تم استدعاؤها إلى مكان الهجوم يوم السبت في نحو الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش بالقرب من جسر مرور في نهر سوان في منطقة ميناء فريمانتل في بيرث.
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وقالت الشرطة في بيان إنه تم انتشال الفتاة من الماء بإصابات خطيرة وتوفيت في مكان الحادث.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأحد أن الضحية قفزت من دراجة مائية للسباحة مع مجموعة من الدلافين في النهر عندما وقع هجوم سمكة القرش.
ووقع آخر هجوم قاتل لأسماك القرش في مياه ولاية أستراليا الغربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما لقي رجل يبلغ من العمر 57 عاما حتفه على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة في شاطئ بورت في بيرث.
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