اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صورة لجنود صرب بحرب البلقان الأولى
قصص تاريخية

بهذه المعاهدة.. أهانت اليونان العثمانيين وحصلت على جزر

حرب البلقان الأولى ما بين 1912 و1913 انتهت بهزيمة العثمانيين وخسارتهم للنسبة الساحقة من ممتلكاتهم السابقة بأوروبا

العربية.نت – طه عبد الناصر رمضان
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خلال القرن التاسع عشر، خسرت الدولة العثمانية بشكل سريع العديد من المناطق التي احتلتها بالقرون السابقة. فإضافة لليونان التي استقلت عقب حرب استمرت ما بين عامي 1821 و1829 وصربيا التي تخلصت من الهيمنة العثمانية عام 1878، خسر العثمانيون العديد من المناطق الأخرى التي وقعت بقبضة القوى الاستعمارية الأوروبية.

وبسبب ضعفها وتتالي هزائمها، أطلق القيصر الروسي نيقولا الأول عام 1853 اسم "رجل أوروبا المريض" على الدولة العثمانية. وبالعقود التالية، شاع استخدام هذه التسمية ببقية الدول الأوروبية أثناء الحديث عن الدولة العثمانية.

خريطة جزر بحر إيجة
من 4
  • خريطة جزر بحر إيجة
  • لوحة تجسد قيصر روسيا نيقولا الأول
  • لوحة تجسد اكتساح الجنود البلغاريين لمواقع العثمانيين بحرب البلقان الأولى
  • رسم كاريكاتيري ساخر حول رجل أوروبا المريض
(4 صور)
خريطة جزر بحر إيجة
خريطة جزر بحر إيجة
لوحة تجسد قيصر روسيا نيقولا الأول
لوحة تجسد قيصر روسيا نيقولا الأول
لوحة تجسد اكتساح الجنود البلغاريين لمواقع العثمانيين بحرب البلقان الأولى
لوحة تجسد اكتساح الجنود البلغاريين لمواقع العثمانيين بحرب البلقان الأولى
رسم كاريكاتيري ساخر حول رجل أوروبا المريض
رسم كاريكاتيري ساخر حول رجل أوروبا المريض

وبالسنوات القليلة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى، جرّد رجل أوروبا المريض من المزيد من ممتلكاته. وعام 1913، أبرم اليونانيون اتفاقية مع العثمانيين حصلوا بموجبها على مكاسب جغرافية هامة ببحر إيجة.

توتر بين اليونانيين والعثمانيين

ما بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 1912 وأيار/مايو 1913، تابع العالم عن كثب وقائع حرب البلقان الأولى. وخلال هذا النزاع، ألحق تحالف صربيا وبلغاريا واليونان ومونتينيجرو هزيمة قاسية بالدولة العثمانية التي خسرت النسبة الساحقة من ممتلكاتها السابقة بأوروبا لتحتفظ فقط بجزء صغير من الأراضي حول بحر مرمرة بناء على ما جاء بإتفاقية لندن الموقعة يوم 30 أيار/مايو 1913.

وبحرب البلقان الثانية التي اندلعت بعد مضي شهر عن توقيع اتفاقية لندن، وجدت بلغاريا نفسها في مواجهة حلفائها السابقين ورومانيا والدولة العثمانية. وعقب هذه الحرب التي استمرت لنحو 42 يوما، استعاد العثمانيون منطقة تراقيا الشرقية التي خسروها بالحرب السابقة.

إلى ذلك، حقق اليونانيون خلال حرب البلقان الأولى نجاحات عسكرية هامة ضد العثمانيين مكنتهم من انتزاع مناطق إبيروس (Epirus) وجنوب مقدونيا ومدينة سالونيك (Salonica) إضافة لقسم كبير من جزر بحر إيجة.

بزيارة للمغرب.. كادت تندلع الحرب بين ألمانيا وفرنسا الأخيرة بزيارة للمغرب.. كادت تندلع الحرب بين ألمانيا وفرنسا

وخلال حرب البلقان الثانية، سيطر اليونانيون على مزيد من الأراضي بمقدونيا على حسب البلغاريين. وفي المقابل ضلت مناطق تراقيا الغربية تابعة للبلغاريين. وبسبب ذلك، لم تمتلك اليونان أية حدود مشتركة مع الدولة العثمانية. وعلى الرغم من ذلك، ضلت حدة التوتر مرتفعة بين كل من القسطنطينية وأثينا بسبب رفض العثمانيين الإعتراف بمكاسب اليونانيون بالجزر الواقعة بالشمال الشرقي لبحر إيجة خلال حرب البلقان الأولى.

اتفاقية أثينا

وعقب أشهر من المفاوضات، أبرم العثمانيون واليونانيون يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1913 اتفاقية أثينا. وبموجب هذه الاتفاقية، اعترفت الدولة العثمانية بسيادة اليونان على كل من سالونيك ويوانينا (Ioannina) والمناطق المحاذية لها. فضلا عن ذلك، اعترف العثمانيون بسيادة اليونان على جزيرة كريت (Crete) التي مثلت منذ العام 1897 دولة ذات حكم ذاتي قابعة تحت النفوذ العثماني. وفي مقابل ذلك، تعهدت اليونان بالحفاظ على حقوق الأتراك المقيمين بجميع المناطق التي سيطرت عليها بحرب البلقان الأولى.

إلى ذلك، أثارت جزر شمال بحر إيجة، جزر لسبوس وخيوس وليمنوس وإمبروس وتينيدوس، حالة من التوتر بين المفاوضين العثمانيين واليونانيين. وبسبب ذلك، قرر الجميع الاحتكام للقوى العظمى التي منحت خلال شهر شباط/فبراير 1914 جميع هذه الجزر، ما عدى جزيرتي إمبروس (Imbros) وتينيدوس (Tenedos)، لليونان.

أثار هذا القرار حالة من الغضب لدى العثمانيين. وبسبب ذلك، شهدت المنطقة سباق تسلح بحري بين اليونان والدولة العثمانية، استعدادا لإمكانية اندلاع حرب جديدة، انتهى تزامنا ما بداية الحرب العالمية الأولى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط