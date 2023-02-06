ذعر وهلع وصراخ.. شاهد لحظة وقوع الزلزال العنيف في تركيا

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الذعر والرعب أثناء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا صباح اليوم الاثنين.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من الصباح وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مبانٍ وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أدى الزلزال العنيف إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وحصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمة. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

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وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".

وقال شاهد من "رويترز" في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.

مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ديار بكر التركية.

والتي تقع على بعد 150 ميلاً تقريبًا من مركز الزلزال السابق الذي بلغت قوته 7.8 درجة.



#تركيا

#زلزال#هزة_أرضية



pic.twitter.com/NlnDoCAdnx — أحداث تركيا (@A7DATH_TURKEY) February 6, 2023

قبل قليل :

زلزال بقوة 7,8 درجة يضرب تركيا

شعر بإرتداداته القوية لبنان + سوريا +مصر + قبرص +فلسطين 🚨

pic.twitter.com/wgWZLzAiBR — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) February 6, 2023

لحظة هروب الناس - تركيا - زلزال pic.twitter.com/TO8xZmGw9j — Leb Now (@leb_now) February 6, 2023

أظهرت لقطات فيديو دمارا واسعا في المباني جراء زلزال قوي بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب الاثنين وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي. pic.twitter.com/o5BfoZDA0h — خبرني Khaberni (@khaberni) February 6, 2023