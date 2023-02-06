ذعر وهلع وصراخ.. شاهد لحظة وقوع الزلزال العنيف في تركيا
الزلزال العنيف أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وحصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمة
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الذعر والرعب أثناء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا صباح اليوم الاثنين.
وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من الصباح وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مبانٍ وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أدى الزلزال العنيف إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وحصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمة. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.
وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".
وقال شاهد من "رويترز" في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.
الناس رمت نفسها من النوافذ من هول الزلزال في #تركيا .#هزة_أرضية#زلزال#سوريا#deprem#محمد_حافظ_الاحبابي pic.twitter.com/6ud7S6oZKl— محمد حافظ الاحبابي (@mhmhafzofficial) February 6, 2023
مشاهد توثق لحظة وقوع الزلزال من داخل مطار غازي عنتاب جنوب #تركيا #زلزال #هزة_أرضية pic.twitter.com/cDPjIfhQwa— تغطية (@coveragetheard) February 6, 2023
مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ديار بكر التركية.— أحداث تركيا (@A7DATH_TURKEY) February 6, 2023
والتي تقع على بعد 150 ميلاً تقريبًا من مركز الزلزال السابق الذي بلغت قوته 7.8 درجة.
#تركيا
#زلزال#هزة_أرضية
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قبل قليل :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) February 6, 2023
زلزال بقوة 7,8 درجة يضرب تركيا
شعر بإرتداداته القوية لبنان + سوريا +مصر + قبرص +فلسطين 🚨
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مشاهد أولية للزلزال الذي ضرب #تركيا #ملحق #زلزال pic.twitter.com/09CQwOPmLs— Mulhak - ملحق (@Mulhak) February 6, 2023
لحظة هروب الناس - تركيا - زلزال pic.twitter.com/TO8xZmGw9j— Leb Now (@leb_now) February 6, 2023
أظهرت لقطات فيديو دمارا واسعا في المباني جراء زلزال قوي بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب الاثنين وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي. pic.twitter.com/o5BfoZDA0h— خبرني Khaberni (@khaberni) February 6, 2023
﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾— أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) October 30, 2020
اللهم اجعله رحمة وبردا وسلاما واحفظ #تركيا وشعبها من كل سوء#زلزال_إزمير #زلزال_تركيا pic.twitter.com/EQzbXkbOLZ
#بالفيديو— Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) February 6, 2023
أبنية مدمّرة في #ادلب جراء زلزال #تركيا والسكان يناشدون مساعدتهم لإنقاذ العالقين تحت الأنقاضhttps://t.co/IvZTVCs6ep pic.twitter.com/9WBEfhgypf
هذا الفيديو من #بيروت بسبب #زلزال #تركيا ، حيث ان #الهزة_الارضية وصلت لهم pic.twitter.com/bg1YFUn5FZ— 𓄁 (@999l99) February 6, 2023