في حال التعرض للزلازل.. كيف نتصرف؟

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة جنوب شرقي تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، ما أدى إلى سقوط مبانٍ ودفع السكان مذعورين إلى خارج منازلهم، وسط شتاء قارس.

وقتل ما لا يقل عن 1300 شخص في كلا البلدين، وأصيب المئات. ويتوقع ارتفاع حصيلة عدد القتلى، فيما لا يزال الآلاف عالقين تحت أنقاض المباني المهدمة.

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ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال، الذي كان مركزه في جنوب تركيا، بأنه أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ عام 1939، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".

كان مركز الزلزال شمال مدينة غازي عنتاب في منطقة تبعد 90 كيلومترا عن حدود سوريا.

وفي هذه الأحوال، عادة ما يتبادر إلى الأذهان عن الإجراءات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات.

وإثر حصول موجة الهلع، ونزول سكان إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية، شرحت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية سبل الحماية في مثل هذه الأوقات:

الوقاية قبل الهزات

• مراقبة الأغراض في البيت أو في المكتب.

• تثبيت كل ما يمكن أن يقع مثل خزانة، وثريات رفوف، وصور، وأشياء ثقلية.

• تصليح التشققات في المبنى والأسلاك الكهربائية.

• تحديد أماكن آمنة في الداخل تحت الطاولات القوية الصنع أو بجانب حائط داخلي، بعيدا عن الزجاج والمرايا وكل ما يمكن أن يتكسر.

• تحديد أماكن آمنة في الخارج، بعيدا عن الأبنية والأشجار وأعمدة الهاتف والكهرباء.

قبيل الكارثة

• عدم التوجه إلى المناطق الساحلية خوفا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

• التوجه على الفور إلى مناطق مرتفعة.

• البقاء بعيدا عن الأنھار والجداول التي تؤدي إلى البحر.

• في حال تشتت العائلة خلال الكارثة خصوصا إذا كان الأولاد في المدرسة، اتفق مسبقا على مكان للالتقاء مع معرفة بمن الاتصال خارج البلدة.

• التأكد من أن الجميع على علم بھذه الاستعدادات وإجراء تمارين عليھا دوريا.

• تحضير حقيبة طوارئ وحقيبة إسعافات أولية مع الأدوية اللازمة إذا وجدت.

أثناء الهزة

• لا تبادر إلى الخروج أو النزول إلى الملجأ فالبقاء في الداخل أسلم.

• احتَمِ تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية حتى انتهاء الهزات.

• ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران والرفوف وثريات.

• حماية الرأس والوجه بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.

• قطع جميع مصادر الطاقة إذا أمكن.

• عدم استعمال المصعد الكهربائي.

• في حال كان الشخص خارج المنزل، الابتعاد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعها، وعن الأشجار أو خطوط التيار الكهربائي واليافطات المعدنية.

• وفي الأماكن العامة، عدم الاندفاع نحو باب الخروج تجنبا للازدحام والبحث عن مخارج الطوارئ والابتعاد عن أي شيء قابل للسقوط.

• وفي السيارة، تجنب القيادة المتهورة، وركن السيارة إلى يمين الطريق بعيدا عن المباني والجدران والإمدادات الكهربائية العامة، وتسهيل مرور سيارات الإنقاذ، وعدم عبور الجسور أو الاحتماء تحتها وداخل الأنفاق.

• وفي المصعد، الضغط على الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد والمغادرة بالسرعة القصوى باتجاه الأماكن الآمنة.

بعد حصول الهزة

• إذا كنت مصابا، حافظ على هدوئك وتجنب صدمات الخوف والهلع.

• لفت الانتباه إلى مكان وجود الشخص المصاب بأي أسلوب.

• إخلاء الموجودين وفقا للخطة المرسومة مسبقا.

• إذا لم تتعرض لأي إصابة، تفقد جميع أفراد العائلة، وإذا لديك الخبرة أسعف المصابين وأخمد الحرائق الصغيرة، واقطع جميع مصادر الطاقة.

• لا تستخدم الهاتف إلا في الحالات الطارئة وبخاصة الخليوي في حال تسرب الغاز وكي لا تتعطل الشبكة.

• الاستماع إلى الراديو والتقيد بتعليمات الجھات المختصة.

• الاستعداد لحدوث هزات ارتدادية ومغادرة المنزل قبل حدوثها.