وسائل إعلام: تهدّم أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية جراء زلزال تركيا
تلك القلعة التاريخية مدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية
تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى الانهيار خلال الزلزال الذي وقع في تركيا صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت بعض وسائل الإعلام التركية.
Tarihi Gaziantep Kalesi, 7,4 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.— Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2023
وكتب موقع صحيفة "يني شفق" التركية أن "القلعة التاريخية بغازي عنتاب انهارت". وبحسب الصحيفة التركية، لم يتم بعد تحديد الأضرار التي لحقت بالحصن.
ويذكر أن تلك القلعة التاريخية مدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية.
#العربية ترصد تداعيات الزلزال في #تركيا وصحافي في #أورفا يؤكد: أعداد القتلى كبيرة وانهيار عدة أبنية بالكامل https://t.co/5BiGAA9Yll— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 6, 2023
وقد وقع زلزال بقوة 7.9 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ فقد توفي العشرات، فيما أصيب المئات، وبقي العشرات عالقين تحت أنقاض المباني المهدمة.
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