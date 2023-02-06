اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تهدم بأجزاء من قلعة غازي عنتاب في تركيا
تركيا

وسائل إعلام: تهدّم أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية جراء زلزال تركيا

تلك القلعة التاريخية مدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى الانهيار خلال الزلزال الذي وقع في تركيا صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت بعض وسائل الإعلام التركية.

وكتب موقع صحيفة "يني شفق" التركية أن "القلعة التاريخية بغازي عنتاب انهارت". وبحسب الصحيفة التركية، لم يتم بعد تحديد الأضرار التي لحقت بالحصن.

قلعة غازي عنتاب
قلعة غازي عنتاب

ويذكر أن تلك القلعة التاريخية مدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية.

وقد وقع زلزال بقوة 7.9 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ فقد توفي العشرات، فيما أصيب المئات، وبقي العشرات عالقين تحت أنقاض المباني المهدمة.

زلزال عنيف يضرب تركيا.. عشرات القتلى والجرحى وحصار المئات تحت الأنقاض العرب والعالم تركيا زلزال عنيف يضرب تركيا.. عشرات القتلى والجرحى وحصار المئات تحت الأنقاض
صور وفيديوهات تظهر حجم الدمار الهائل في سوريا جراء زلزال تركيا سوشيال ميديا صور وفيديوهات تظهر حجم الدمار الهائل في سوريا جراء زلزال تركيا

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب مساعدات من نوع خاص تقدمها الصين لروسيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط