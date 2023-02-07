"دللي نفسك".. 10 نصائح لا غنى عنها للنساء العاملات

عند السعي لتحقيق النجاح، من السهل أن تنسى صحتك العقلية والجسدية. لكن بدون صحة، لا يمكنك تحقيق النجاح بشكل كامل. يمكن اتباع استراتيجيات أسلوب الحياة العشر، التي نشرتها مجلة Enterpreneur، لتحقيق النجاح في حياتك الشخصية والمهنية.

أصبحت الرعاية الذاتية مصطلحًا شاملًا وحيدًا عن أهمية السلع اليومية التي تبقينا في صحة جيدة ومعنويات جيدة. إن العناية بالنفس أو "تدليلها" تساعد على تحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد.

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1. الادخار للمستقبل

لكل المراحل العمرية، ينبغي إدراك أنها ليست خطوة سابقة لأوانها أو لم يفت الأوان بعد، إنما يجب البدء في الادخار للمستقبل من الآن سواء كنت موظفة أو تعملين لحسابك الخاص أو ربة منزل.

2. إجراء الفحوص الطبية

تشمل الرعاية الذاتية أولاً الاهتمام بصحتك الجسدية. من السهل التكاسل عن إجراء الفحوصات المنتظمة عندما تشعرين بصحة جيدة، ولكنها تنشئ خطًا أساسيًا لصحتك لتحديد ما تحتاجين إلى تحسينه أو ما يحتاج لمزيد من الاهتمام.

3. العناية بالصحة العامة

وفي كل الأحوال، ينصح الخبراء بضرورة الاهتمام بشرب المزيد من الماء وممارسة التمارين الرياضية 30 دقيقة خمس أيام أسبوعيًا. وبالطبع، يمكن اختيار نظام تأمين صحي مناسب لضمان الحصول على العناية الطبية عند حدوث أي طارئ.

4. تحفيز الوظائف الإدراكية

إن الحفاظ على الوظائف الإدراكية الصحية من خلال المساعي الجديدة يعطي دفعة للدماغ. احرصي على استكشاف المتاحف المحلية أو الشروع في اختيار مسارات مختلفة للمشي لمسافات طويلة أو تعلم لغة جديدة أو قراءة المزيد من الكتب. كما أنه ربما يكون من المفيد أن تكوني مصدرًا لإلهام الآخرين أو حصولهم على أوقات مفيدة من خلال تنظيم مناسبات أو أحداث منتظمة.

5. الأولوية للصحة النفسية

عانت الكثيرات على مستوى الصحة النفسية على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب جائحة كورونا والسعي إلى مساواة الإنتاجية بالقيمة، التي دفعت البعض إلى تجاوز إمكانياتهن ما أدى إلى معاناتهن من القلق والتوتر والاكتئاب. احرصي على تخفيف ضغوطك اليومية واطلعي على كيفية تقليلها أو التخلص منها. ثم استبدليها بمنافذ استرخاء تسمح لك بإعادة الشحن.

6. عادات نوم جيدة

إن النوم لساعات كافية بشكل جيد ومنتظم هو أحد العوامل الأساسية للصحة الجيدة. استمتعي بكوب من شاي الأعشاب المهدئ مع القيام بروتين للعناية بالبشرة أو الاستمتاع بقراءة كتاب جيد. تأكدي من أن غرفة نومك مظلمة وباردة لتوفير الراحة المثالية للنوم وتشغيل الموسيقى المهدئة إذا كانت تساعدك على النوم.

7. أنشطة جديدة

من الشائع الامتناع عن القيام بأنشطة جديدة بسبب الخوف من المجهول أو الفشل، لكن تجربة أشياء جديدة تساعد في بناء الثقة ويمكن أن تكون المحفز الذي تحتاجه لدفعك إلى مزيد من النجاح.

8. وضع الحدود للعلاقات

يعد وضع الحدود أمرًا ضروريًا للعلاقات ومع ذلك قد يكون من الصعب إتقانها. لا يتضمن ذلك دائمًا مجرد قول لا لطلبات الآخرين. لكن يتطلب الأمر حماية قيمك الخاصة عندما ينتهكها الآخر. يمكن أن يعني وضع الحدود قضاء وقت أقل مع أشخاص معينين، أو إبعاد نفسك عن الشخصيات والمواقف السامة "توكسيك"، أو رفض الدعوات إلى الأحداث التي لا تُحسن حياتك.

9. قضاء وقت ممتع بمفردك

ينصح الخبراء بضرورة تعلم كيفية الاستمتاع بالوقت الذي تقضيه بمفردك لأنه هدية قيمة. يمكنك تخصيص بعض الأوقات أسبوعيًا أو شهريًا لتقضي بعض اللحظات المنفردة مع نفسك بالتخلي عن المقابلات غير الضرورية والابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي. يمكنك الذهاب إلى أحد المنتزهات أو تناول مشروب في مقهى أو الذهاب إلى أحد الحفلات الموسيقية.

10. النشاط الجسدي والروحي

يمكن أن يتشعب النشاط إلى عدة اتجاهات، إذ يمكن أن يكون جسديا أو عاطفيا أو روحيا. إن الهدف هو الانخراط مع الناس والمهام التي تغذي روحك. سواء بالتطوع لعمل خيري في مجتمعك أو وضع هدف للمزيد من التمارين الرياضية أو تعلم المزيد عن التنمية الشخصية، إن هناك طرقا لا حصر لها للنشاط والاستثمار في نفسك هذا العام.