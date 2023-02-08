جيولوجي هولندي تنبأ بزلزال تركيا: سيؤثر على كل المنطقة

بعدما أثارت تنبؤاته ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط العلمية على حد سواء، عاد العالم والباحث الهولندي المختص في الزلازل فرانك هوغيربيتس، لإثارة الجدل مجدداً، حيث كشف أن المنطقة كلها تعيد التموضع والتشكل بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا.

وكشف أن الزلازل الكبيرة في وسط تركيا تسببت في حدوث تغيير كبير في توزيع الضغط في جميع أنحاء المنطقة، رافق ذلك نشاط زلزالي وصولاً إلى فلسطين، لافتاً إلى أن المنطقة تعيد التموضع.

The large earthquakes in Central Turkey have caused a significant change in stress distribution throughout the region, with seismic activity down to Palestine as a result. Clearly, the region is resettling. pic.twitter.com/KZ9LzjAm6c — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 8, 2023

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أتت التصريحات الجديدة بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة العالم الهولندي التي "تنبأ" فيها بحدوث الكارثة بأدق التفاصيل قبل وقوعها، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر قبل أيام من الكارثة.

تنبأ بالزلزال

وبدأت القصة عندما نشر في الثالث من فبراير الجاري تغريدة، كتب فيها "إن عاجلاً أم آجلاً، ستكون هناك هزة أرضية بقوة 7.5 درجة ستضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان".

إلا أن الباحث الهولندي حاول تفسير تغريدته وحقيقة ما حدث، مؤكداً أن الزلازل تميل للحدوث عندما تصل كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي، مشيراً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل.

يذكر أن حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى أكثر من 9800، اليوم، فيما بلغ عدد المصابين نحو 38 ألفا في كل من تركيا وسوريا.