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شاهد زوجة بايدن وهي تقبل زوج نائبته كامالا هاريس من فمه

لندن- العربية.نت 
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اكتظت مواقع التواصل منذ مساء أمس الثلاثاء، بفيديو تظهر فيه الأميركية الأولى Jill Biden زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، وهي تطبع قبلة سريعة على فم Doug Emhoff زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس، وعلى مرأى منها، قبل إلقاء بايدن خطابه عن حالة الاتحاد في مبنى Capitol Hill بواشنطن أمس.

القبلة التي كانت من النوع البريء، أثارت استغراب وسخرية الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وممن تساءل معظمهم عن سبب القبلة في مناسبة رسمية ومهم، ولم تكن في مكان اجتماعي، حيث ظهرت السيدة الأولى وهي تشبك يدها بيده أيضا.

وكانت جيل بايدن، ترتدي فستانا أرجواني اللون حين دخلت إلى القاعة للجلوس في المكان المخصص لها، لتستمع كغيرها إلى زوجها الرئيس وهو يلقي "خطاب الاتحاد" أمام أعضاء الكونغرس، اليوم الأربعاء، وفيه تطرق إلى الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة وعدد من المسائل الخارجية على غرار الوضع في أوكرانيا.

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