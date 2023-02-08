معالم اختفت ومنازل سحقت.. شاهد قبل وبعد كارثة زلزال تركيا

لا يزال العالم أجمع تحت هول الصدمة إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين، والذي تواصل حصيلة ضحاياه ارتفاعها حيث بلغت حتى الآن 8934 قتيلاً، فضلاً عن الدمار الهائل.

في السياق، التقطت صور الأقمار الصناعية مشاهد الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال الذي ضرب تركيا، حيث تظهر منطقة سكنية واسعة، محاطة بمناطق خضراء قبل وبعد الكارثة.

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

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وفي الصورة الأولى التي التقطت في 4 فبراير، أي قبل الزلزال، تظهر المنازل والمناطق الخضراء قبل أن يحل التدمير بالمنطقة، حسب ما يظهر في الصورة الثانية التي التقطت في 7 فبراير، أي غداة الزلزال، وفق خدمة "ميكسار تكنولوجييز" للأقمار الصناعية.

كما نشرت الخدمة صورة متحركة تظهر فيها آثار الدمار بعد الزلزال.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

فيما ينطبق الأمر ذاته على هذه الصورة لمجموعة منازل في منطقة سكنية، حيث يظهر شجر أخضر كثيف اختفى في اللقطة الثانية، وأيضاً مجموعة بنايات سقطت جميعها.

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

يشار إلى أنه في أحدث حصيلة للضحايا، أعلنت الطوارئ التركية، الأربعاء، أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 6234 قتيلاً، أما عدد الإصابات فبلغ 37011، فيما انهارت آلاف المباني السكنية.

أما في شمال غربي سوريا، فارتفعت حصيلة القتلى لنحو 2700، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي أجواء البرد القارس، يواصل رجال الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب فجر الاثنين جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة.