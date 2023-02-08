اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صورة لمدينة إصلاحية جنوب شرقي تركيا يوم 7 فبراير التقطتها ميكسار تكنولوجييز (فرانس برس)
زلزال تركيا

معالم اختفت ومنازل سحقت.. شاهد قبل وبعد كارثة زلزال تركيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا يزال العالم أجمع تحت هول الصدمة إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين، والذي تواصل حصيلة ضحاياه ارتفاعها حيث بلغت حتى الآن 8934 قتيلاً، فضلاً عن الدمار الهائل.

في السياق، التقطت صور الأقمار الصناعية مشاهد الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال الذي ضرب تركيا، حيث تظهر منطقة سكنية واسعة، محاطة بمناطق خضراء قبل وبعد الكارثة.

وفي الصورة الأولى التي التقطت في 4 فبراير، أي قبل الزلزال، تظهر المنازل والمناطق الخضراء قبل أن يحل التدمير بالمنطقة، حسب ما يظهر في الصورة الثانية التي التقطت في 7 فبراير، أي غداة الزلزال، وفق خدمة "ميكسار تكنولوجييز" للأقمار الصناعية.

كما نشرت الخدمة صورة متحركة تظهر فيها آثار الدمار بعد الزلزال.

فيما ينطبق الأمر ذاته على هذه الصورة لمجموعة منازل في منطقة سكنية، حيث يظهر شجر أخضر كثيف اختفى في اللقطة الثانية، وأيضاً مجموعة بنايات سقطت جميعها.

يشار إلى أنه في أحدث حصيلة للضحايا، أعلنت الطوارئ التركية، الأربعاء، أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 6234 قتيلاً، أما عدد الإصابات فبلغ 37011، فيما انهارت آلاف المباني السكنية.

أما في شمال غربي سوريا، فارتفعت حصيلة القتلى لنحو 2700، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي أجواء البرد القارس، يواصل رجال الإغاثة سباقهم مع الزمن لمحاولة إنقاذ الناجين من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب فجر الاثنين جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا لأكثر من 8900 قتيل ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا لأكثر من 8900 قتيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط